V minulých dnech byl úsek vyfrézován, doprava zůstala zachována. Jenže v sobotu 6. a v neděli 7. června se bude na cestu pokládat nový povrch, a to znamená jediné: úplnou uzavírku této části Olomoucké. Motoristé se tak musejí vydat objížďkou. Vede po Krnovské a po Vančurově ulici.

Další nástrahy

Ještě připomeňme, že dopravní omezení číhají na opavské řidiče i na dalších místech ve městě. Krnovská ulice je od rondelu s Vančurovou ulicí průjezdná pouze z centra ven, v opačném směru, tedy při příjezdu od Bruntálu nebo Krnova, musejí jet auta objížďkami.

Výjimku mají jen autobusy, trolejbusy, případně vozy Integrovaného záchranného systému. Přilehlé ulice Mrštíkova, Boční a Hranička jsou do konce června zcela uzavřeny, protože i zde se renovuje kanalizace.

A aby toho nebylo málo, tak na Krnovské se opravuje i most přes Jaktarku. Dopravu tady řídí semafory. Rekonstrukce kanalizace a pokládka nového povrchu na Krnovské mají skončit až na podzim.

Částečně je uzavřen jeden jízdní pruh v Těšínské ulici, a to v části od křižovatky u Slezského gymnázia až po Jateční ulici. Opravují se zde revizní šachty a hotovo by mělo být do konce června.

Do třetice…

A do třetice Mostní ulice. V dubnu zde proběhla demolice mostu přes řeku Opavu, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Nyní se staví nový, což však bude dokončeno nejdříve na přelomu listopadu a prosince.

Pro řidiče to opět znamená, že chtějí-li se například z parku dostat na protější Wolkerovu ulici a dále, musí znovu využít objízdné trasy, a sice po Rolnické, Ratibořské, Nákladní, Rybářské a Sadové ulici. Chodci musí na opačný břeh dojít po mostu v Pekařské ulici. (ber)