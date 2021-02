"Před 9. hodinou ranní došlo v Ostravě k dopravní nehodě v ulici Plzeňská, na úrovni tramvajové zastávky Hulvácká. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že došlo ke střetu čtyřech vozidel," upřesnila ve středu dopoledne mluvčí policie Eva Michalíková.

Informace z místa se pak během dne měnily podle aktuálních zjištění a šetření policie v místě nehody. "Policisté zjistili, že první jedoucí vozidlo, zřejmě vlivem klimatických podmínek dostalo smyk a narazilo do svodidel. Za ním jedoucí vozidlo zastavilo, řidička i se spolujezdkyní vystoupily a šly se přesvědčit, zda jsou lidé v havarovaném autě v pořádku," sdělila pak během středy dále mluvčí policie.

Dvě jedoucí vozidla za ženami však nedobrzdila a narazila do jejich zastaveného auta.

"Vozidlo, ve kterém ženy cestovaly, bylo posunuto a následně je srazilo. Obě ženy byly zraněny a předány do rukou lékařů. S největší pravděpodobností příčinou této řetězové dopravní nehody byla námraza na vozovce," upřesnila mluvčí policie.

"Komunikace v Plzeňské ulici směrem od ulice Ruské k vodárně je v tuto chvíli uzavřená, policie odklání dopravu. Žádáme účastníky silničního provozu, aby byli opatrní a respektovali v místě pokyny policistů. Informace uvedené výše se mohou v návaznosti na aktuální situaci měnit." doplnila mluvčí policie.

V Zábřehu narazila tramvaj do automobilu

Ve středu kolem 10. hodiny dopolední došlo k dopravní nehodě v Ostravě – Zábřehu, v křižovatce ulic Výškovická a Kosmonautů.

"Z předběžně zjištěných informací vyplývá, že došlo ke střetu tramvaje s osobním vozidlem, které bylo několik metrů tramvají sunuto. Řidič i spolujezdec byli zranění a předáni do péče zdravotníků," sdělila policejní mluvčí.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasiči z kolejiště vyprostili vozidlo a nyní je již tramvajová doprava směrem na centrum obnovena.

Záchranáři ZZS zasahovali u série nehod v Moravskoslezském kraji

"Týmy zdravotnické záchranné služby vyjížděly ve středu 17. února k sérii dopravních nehod, které se odehrály na různých místech Moravskoslezského kraje. Větší část havárií přitom souvisela se zledovatělými silnicemi," uvedl ve středu večer mluvčí ZZS kraje Lukáš Humpl.

V průběhu šesti hodin – od deváté ráno do patnácté odpoledne - byli záchranáři voláni celkem k jedenácti nehodám a ošetřovali u nich patnáct pacientů.

"Jednalo se o sedm žen, šest mužů a dvě děti. Všichni byli při vědomí, jejich poranění byla převážně lehkého a středně těžkého charakteru. Záchranáři ošetřovali poranění hlav, končetin, hrudníků a páteří. Poté, co jim byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče, byli pacienti transportováni do spádových zdravotnických zařízení," popsal Humpl.