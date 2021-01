Úředníci mají na vystavení matričního dokladu standardně třicet dní. Jenže někteří pozůstalí jsou netrpěliví a už po dvou dnech od úmrtí jejich blízkého se rozčileně dožadují úmrtního listu. Někteří pracovníkům matriky dokonce i nadávají. „Pozůstalí jsou plni bolesti, jednají podrážděně, někdy sprostě. Prosíme o trochu větší pochopení. Děláme, co je v našich silách i v době směnného provozu v nouzovém stavu,“ říká například vedoucí oddělení matriky opavského magistrátu Hana Kazimírská.

Nárůst na konci roku

Už v minulém roce registrovali ve srovnání s jinými roky přírůstek zemřelých v ostravském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz. „V roce 2019 jsme za prosinec provedli 101 zápisů do matriční knihy. Loni to bylo za stejné období 174. Zřejmý nárůst jsme zaznamenali také již v prvních letošních lednových dnech. K 21. lednu evidujeme 114 zemřelých na našem katastrálním území, tedy stejně jako za celý loňský leden,“ říká mluvčí obvodu Hana Mainušová.

Podobně hovoří i čísla z opavské matriky. Loni v prosinci tady zapsali 176 zemřelých, v roce 2019 to bylo 97. „Lze konstatovat, že velký nárůst úmrtí je v období listopad a prosinec 2020,“ přibližuje Hana Kazimírská s tím, že všechny doklady byly vydány v termínu.

Mírný nárůst pozorují třeba i na matrice městského obvodu Ostrava-Jih. Loni v prosinci zde zapsali 83 úmrtí, v roce 2019 jich bylo 74. Za celý loňský leden je to pak číslo 71. Do letošního 21. ledna bylo zápisů zatím 42.

Trvalý pobyt nerozhoduje

Do konkrétních matričních knih se zapisují úmrtí, k nimž došlo v jednotlivých správních obvodech, tedy bez ohledu na trvalý pobyt. Takže například do matrik vedených Moravskou Ostravou a Přívozem se zapisují úmrtí, která se stala na jeho katastru. „Zapisujeme také úmrtí občanů z okolních městských obvodů Petřkovice, Lhotka a Hošťálkovice, pro které vedeme samostatné matriční knihy,“ upřesňuje Hana Mainušová.

A jak vlastně celý proces funguje? Nejdříve pošlou poskytovatelé zdravotnických služeb list o prohlídce zemřelé osoby. „Dochází k první kontrole údajů matrikářkou, začíslování pro zápis do matriční knihy. Následně jsou zasílány podklady z pohřební služby, ze kterých se doplní údaje o vypraviteli pohřbu, který od nás obdrží úmrtní list. Po uzavření zápisu v knize provede matrikářka do tří pracovních dnů zápis do Agendového informačního systému evidence obyvatel. Dále pak posílá informace o úmrtí na VZP, soudům z důvodu dědického řízení, Cizinecké policii a na zastupitelské úřady cizích států v případě úmrtí cizince,“ popisuje Hana Kazimírská.

Poštou to trvá déle

Před pandemií byli na matrice v Moravské Ostravě a Přívoze schopni podle Hany Mainušové vystavit a předat úmrtní list zemřelého do týdne, někdy i do druhého dne. „V současnosti se tato lhůta prodlužuje s ohledem na počty zemřelých a v závislosti na zdržení podkladů zasílaných poštou. 95 procent úmrtních listů dnes zasíláme, dříve si je většinou vyzvedávali pozůstalí občané,“ dodává mluvčí.