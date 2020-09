Reagoval tak na dnešní prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který oznámil, že od čtvrtka bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé republice. V úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem.

"Roušky jsou preventivní opatření a jako takové se musí použít včas. Nemůže se čekat na zhoršení epidemiologické situace na semaforu, tehdy už se navíc k rouškám musí použít skupina takzvaných represivních protiepidemických opatření. Ty už ale bolí ekonomicky. Jejich použití by přitom včasná a správná indikace roušek mohla zabránit," uvedl Maďar.

Podle něj lze roušky přirovnat k očkování. "Taky děti neočkujeme, až když se objeví epidemie daných nemocí, ale preventivně, abychom těm infekcím zabránili. Dá se sice očkovat i v ohnisku nákazy, to už se ale nevyužije hlavní potenciál vakcinace a nezabrání všem škodám. A s rouškami je to podobně," míní Maďar. Podle něj je navíc současné zhoršení situace stále dozvukem z konce srpna.

"Co nám udělal s epidemiologickou situací začátek školního roku, uvidíme od konce tohoto týdne dále. Pozitivní výhled to ale není. Případy budou pravděpodobně nadále stoupat a s tím i počty těžce nemocných. Navíc bude mít ČR negativní rating od jiných zemí, které budou zvažovat vůči nám zavedení svých protiepidemických opatření. Sezona jiných respiračních nákaz přitom začne až v říjnu, takže to bude časem ještě komplikovanější," uzavřel epidemiolog.

Maďar koncem srpna na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření zavedených kvůli koronaviru. Stalo se tak po zmatcích, které provázelo zavádění povinnosti nosit roušky chystané s ohledem na zahájení školního roku. Vojtěch nejprve oznámil, že roušky se budou od září znovu nosit v hromadné dopravě, na úřadech, v obchodech, ve školách mimo třídy a na hromadných akcích. Posléze doplnil, že budou povinné i ve službách typu kadeřnictví a v restauracích mimo dobu konzumace. Později ale po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohlásil, že povinnost nebude platit pro školy, obchody, restaurace a služby.