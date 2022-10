Frýdek-Místek topí bez plynu, letos teplo nezdraží, příští rok asi jen o inflaci

V tomto trestním oznámení byli znevěrohodnění i zastupitelé, kteří už nejsou mezi námi. Anonymové zpočátku slibovali, že se odtajní v brzké době. To se ale dodnes nestalo. Ovšem objevilo se v obci nové uskupení s ukradenou značkou Občanské fórum a vzniklo Občanské fórum Beskydy. Na poměry obce s třemi tisíci obyvateli se vůbec poprvé využily billboardy. Dále běžela několikaměsíční kampaň. Myslím si, že je to týdeník Náš Region. Vyvrcholením nechutné dva roky trvající kampaně byla reportáž Honzy Tuny odvysílaná čtyřiadvacet hodin před volbami. Tímto však dosáhli pravého opaku. Voliči jasně řekli, že takovým způsobem si nepředstavují fungování zastupitelské demokracie v obci. Do těchto voleb to vždycky bylo jen soubojem programů. Nyní se to scvrklo jen na souboj oligarchních a developerských peněz, mnoho planých, neuskutečnitelných slibů, na místo projektů, které měly přispět k posouvání obce kupředu. V Čeladné takovou kampaň nikdo doposud nepoznal. Musela stát minimálně dva miliony, což je srovnatelné s kampaní u voleb do parlamentu. Můžeme se jen domýšlet, jestli někdo nevypsal nějaké prize money nebo budget tomu, kdo získá volební mandát. To už se ale asi nikdo nedozví.

Čekal jste, že vyhrajete s tak velikým náskokem před ostatními kandidujícími nebo vás takový výsledek překvapil?

Nečekal a měl jsem i obavy, jak volby dopadnou. Poprvé to nebylo o tom, jak by se měla obec rozvíjet, ale jen o penězích, prázdných gestech a urážení zastupitelů, kteří už nejsou mezi námi. Když se sečetly volební výsledky, byl jsem hodně překvapený. Volby ukázaly, že na Čeladné je pro všechny slušné lidi místa dost a že se nechtějí rozdělovat na přistěhovalce a ty, kteří jsou rodáci. Chtějí, abychom se všichni chovali slušně, nevyvyšovali se jeden na druhého jen proto, že máme více peněz a jiný méně. Jasný vzkaz vyslali i mě, přestože mě teď podpořili neskutečnými procenty hlasů, i já bych měl měnit své chování a zanechat někdy předčasného soudcování a odsuzování, které by se v příštích volbách mohlo otočit proti mně. Měl bych někdy zkrátka vícekrát měřit než řezat. (Hnutí Dobrá volba získalo v komunálních volbách v Čeladné 53,93% hlasů, pozn. red)

Letošní předvolební kampaň byla snad nejvyhrocenější za celou historii konání voleb v Čeladné. Čemu to přisuzujete a jak jste ji vnímal jako dlouholetý starosta obce?

Spouštěcím mechanismem byla revize územního plánu, kvůli které developeři přišli o své pozemky, které byly před lety schváleny územním plánem nebo jeho změnami, jako pozemky stavební. Přesněji řečeno jejich pozemky určené pro výstavbu byly převedeny zpět do svých kultur, takže se z nich staly orné půdy, louky, apod. Některé pozemky totiž sloužily spíše ke spekulacím nad cenou, než k tomu, aby se na nich stavělo. Zástupným problémem se pak stala koupě hotelu v centru obce, kdy se nám anonymové snažili podsunout, že jsme nehospodárně naložili s penězi daňových poplatníků, když znalecký posudek byl na 51 milionů korun a obec jej koupila za 68 miliónů. Nikdo se nenamáhal přečíst si na webových stránkách obce, že předchozí majitel Skopal přikoupil všechny pozemky kolem hotelu. Nyní tedy máme v centru obce nemovitost s hektarovým pozemkem a veškerou infrastrukturou. Při dlouhodobém dvacetiletém úvěru na 68 milionů korun, s úrokovou sazbou 1,95 % a desetiletou fixací, ale zejména při inflaci pohybující se okolo dvaceti procent, jsme udělali výborný obchod pro obec a jeho občany, protože zejména v této době je lépe mít peníze uložené v nemovitostech, než je škudlit na bankovních účtech. Nechtěli jsme, aby se z tohoto objektu stalo obchodování s bídou a aby se sem stěhovali nepřizpůsobiví občané, ale aby to také nesloužilo k developerskému projektu, když nejlepším developerem, jak nám ukázala dvacetiletá zkušenost, je obec samotná, o čemž svědčí vybudované náměstí a 120 bytových jednotek a nebytových prostor a pulzující každodenní život. Objekt se nám podařilo pronajmout nájemci, který ví, o čem je provozování hotelu a nemusí se to učit za pochodu. Nájem ve výši 120 tisíc korun měsíčně platí spolehlivě.

Pokud vím, obec koupila hotel s výhledem, že v něm vzniknou startovací byty pro mladé rodiny s dětmi a také byty pro seniory. Jak dlouhou potrvá, než bude sloužit těmto účelům?

Hotel jsme pronajali na tři roky s tříletou opcí. Chceme vytvořit studii, která nám vytvoří co nejlepší předpoklady na budoucí podobu tohoto hektarového prostoru, a hlavně jeho ekonomickou náročnost. Od toho se pak bude odvíjet projekční práce a vyřizování stavebních povolení, což při dnešní zahlcenosti stavebních úřadů vidíme na tři až pět let. To je přesně doba, která nám také odpoví na otázku, jak rychle se celý projekt podaří zrealizovat. Chtěli bychom na výstavbu tohoto typu bydlení využít dostupné dotační tituly, abychom nemuseli neúnosně zatěžovat obecní rozpočet.

Kdybychom se ještě vrátili k volbám, Čeladná se mohla pochlubit poměrně vysokou volební účastí v porovnání s celostátním průměrem. Co říkáte tomu, že se k volbám dostavilo tolik lidí?

Vysoká volební účast více než 63 procent se mimo jiné projevila i tím, že tato volební, nenávistná kampaň byla poměrně dlouhá, ale hlavně nenaplnila sliby těch, kteří stáli za anonymními, pomlouvačnými pamflety, přičemž tvrdili, že se brzy odtajní. Ale ani do dne voleb se tak nestalo. A tak občané mohli nabýt dojmu, že Občanské fórum Beskydy a anonymní letáky mohly pocházet z jednoho hnízda. Do volebních místností přicházeli i lidé, kteří komunální volby neberou jako svou hlavní prioritu. Volební úspěch nás o to více těší, ale zároveň je pro nás zavazující jako nikdy předtím.

Začínáte už deváté volební období jako starosta Čeladné. Patříte tak mezi nejdéle sloužící starosty na Frýdecko-Místecku. Čím si vysvětlujete, že vám obyvatelé v obci dávají důvěru už tolik let? A jak velký je to pro vás závazek?

V listopadu to bude šedesát let, co jsem tady. Zdejší lidé mě znají od malého kluka. Vědí, co ode mně mohou čekat. Navíc moji rodiče byli skvělí lidé. Pracovali tvrdě, maminka na místní pile a otec v lese s motorovou pilou, ale i při tak těžké práci, kde mohli, pomohli. Když jsme po roce 1990 chtěli měnit svět a já se dostal do zastupitelstva, nikdy jsem nepředpokládal, že v něm budu tak dlouho. V roce 1992 jsem přijal první nabídku stát se místostarostou. V roce 1994 mě počet hlasů vynesl do čela této nádherné obce. Od té doby jsem nepřetržitě starostou Čeladné. Výjimkou byly dva roky strávené v pozici náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a tři roky, kdy jsem byl poslancem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Nikdy jsem na svou Čeladnou nezapomněl. Podařilo se tady postavit zajímavé projekty. Jsem tedy s touto obcí svázán pupeční šňůrou. Ať už jsem se vracel odkudkoliv, vždycky, když jsem projel kolem cedule Čeladná, dostal jsem jiný náboj a ocitl se v jiném světě. Naši lidé jsou pracovití, něco vybudovali. Naším úkolem je Čeladnou předat budoucím generacím tak, aby ji mohli posouvat dál. Občané mě opakovaně volili i proto, že se mnou nezažili jen dobré časy, ale i několik horkých chvilek při povodních. Při té největší v roce 1997 ukázala, že lidé umí držet pohromadě a vedení obce umí v pravý čas zasáhnout. Takto vzniklo tohle dlouholeté 32leté spojenectví mezi vedením obce, Lukšou a občany obce. Rozhodně nejsem bez chyb. Mám chyby jako celá řada z nás. Ovšem jsem na čele, tzn. v první řadě, takže i maličká chyba, která by se přešla jen mávnutím ruky, je na mě vidět daleko více, než na komkoliv jiném. Obec Čeladná se stala součástí mé rodiny, kdy někdy slýchám, že věnuji více času obci než rodině samotné.

Kdybyste měl porovnat Čeladnou z doby, kdy jste v ní začínal jako starosta, se současností, jak moc se změnila? V čem vidíte největší rozdíl?

Když jsme začínali po roce 1990 na obci Čeladná, tak se pozemky prodávaly za 60 Kč za metr čtvereční a když už se někomu podařilo prodat pozemek za 100 Kč za metr čtvereční, byl to důvod k rodinné oslavě. Dnes někteří nevědí, co by měli chtít, takže se cena za metr čtvereční pohybuje v průměru mezi 1400 až 1800 Kč. Touto prostou a vulgární matematickou úvahou lze vidět, jakým směrem se vydal vývoj obce po roce 1990. Máme vybudovanou infrastrukturu, dobře vybavená a fungující školská a předškolská zařízení, lékařské služby včetně zubařů a lékárny, které už dneska mnozí berou jako samozřejmost, ale když se podíváte do sousedních obcí, tak zjistíte, že to tak samozřejmé není. Na druhou stranu je třeba vyslyšet i kritické hlasy těch, kteří přišli o tzv. příslovečný klid, protože tak pulzující život jako je dnes v obci, nikdy nebyl. Obecní rozpočet společně se soukromým kapitálem, podpořený zájmem o bydlení z řad občanů snad ze všech koutů České republiky, udělaly z Čeladné to, čím dnes Čeladná je. Je třeba si také připomenout, že do roku 1996 jste znali mimo jiné Čeladnou také jako obec se skvělou nemocnici s gynekologicko-porodním oddělením, ve které se narodily takové osobnosti kulturního a společenského života jako zpěvačka Iveta Bartošová nebo vítěz nejslavnější hokejové trofeje Stanleyova poháru Pavel Kubina. Dnes zásluhou doktorů Bajgara a Dudyse bylo z tohoto areálu bývalé nemocnice vytvořeno Beskydské rehabilitační centrum, které je opět známo ve všech koutech naší země.

Z Čeladné se stala jedna z nejlukrativnějších destinací nejen na Frýdecko-Místecku, ale v celém Moravskoslezském kraji. Přináší tento fakt i určitá úskalí a stinné stránky nebo jste hrdí na to, jak je Čeladná dnes vnímaná?

Líbí se nám a jsme na ni patřičně hrdí. Největším úskalím je nárůst dopravy, která se postupně zčtyřnásobila. Rádi bychom doplnili páteřní komunikaci o chybějící přechody. Uvažuje se také s obchvatem obce, což bude velice náročný úkol. Budeme muset znovu sáhnout na územní plán, ve kterém budeme jednat o tom, kudy by měl vést obchvat. Nebude to jednoduchá věc. Je to navíc stavba, jejíž investorem je Moravskoslezský kraj. My v obci povedeme složitou diskuzi, jak jej co nejvhodněji umístit. Pak se teprve může projektovat, vykoupit pozemky pro toto silniční těleso a v neposlední řadě se musí počítat i s vyvlastňováním.

Jaké jsou vaše plány a vize v Čeladné pro nejbližší období?

Už v roce 2002 jsme si pro obec zvolili strategii, která je platná pro každou dobu, takže i tu dnešní. Obec Čeladná chce být přátelskou a přívětivou nejen pro občany, ale i pro návštěvníky. Chceme obec stavět na třech základních pilířích, kterými jsou zlepšování služeb, infrastruktury, turistického ruchu a lázeňství. Čekají nás projekční práce na budoucí přestavbu hotelu Yura, dále zklidnění dopravní situace a v neposlední řadě pak chceme dobudovat nově rekonstruovaný památník Josefa Kaluse, kde bychom toto prostředí a jeho výjimečné genius loci rádi přetavili do nějakého skanzenu, který by připomínal nejen nám, ale zejména i naším nastupujícím generacím, jak žili a pracovali naši předkové, když se jim dařilo vyrvávat z lůna této tvrdé beskydské přírody svoji obživu. Dostali jsme od nich do vínku skvělý dar, a sice tento překrásný katastr s jeho zajímavými lidmi. Věřím, že s ním naložíme tak, abychom jej mohli předat našim nástupcům ve stejně dobré kondici, jak nám ho předávali naši předkové.