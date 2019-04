Exploze se odehrála přímo v budově radnice a detonace byla slyšitelná po celém městě.

„Na místě už jsou všechny složky IZS, ze vzduchu situaci monitoruje policejní vrtulník a prý se čeká na příjezd pyrotechnika,“ informoval redakci Deníku bezprostředně po výbuchu Miroslav Škoda, který sledoval práci policie, hasičů i záchranářů.

Celé rýmařovské náměstí muselo být uzavřené, nad městem létal vrtulník. Radnice bude po celou středu uzavřená.

Moravskoslezský kraj: Policisté zadrželi osobu, která je v tuto chvíli prověřována v souvislosti s výbuchem, ke kterému došlo dnes kolem 17:00 hodin v budově radnice v Rýmařově. Policisté v tuto chvíli provádí ohledání místa činu a zajišťují stopy. Ke zranění osob nedošlo. pic.twitter.com/iJVUeqCpG4 — Policie ČR (@PolicieCZ) 9. dubna 2019

„Kolem sedmnácté hodiny došlo k výbuchu na městském úřadě v Rýmařově. Nyní policisté provádí ohledávání místa,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Nejhůř bylo výbuchem zasaženo přízemí radnice, ale vymlácená okna jsou až do třetího patra.

Podle místních se spekuluje, že při výbuchu byly zraněné dvě uklízečky, které na radnici pracovaly po skončení úředních hodin.

Spekuluje se o výbuchu plynu i o úmyslně nastraženém výbušném systému.

Podle zatím neověřených informací je podezřelý konkrétní člověk, že mohl na radnici přinést výbušné zařízení.

"Jen jsem jej viděla, jak policajti se samopaly někoho vedou do auta. Byl to plešatý hubený muž, na sobě měl černé kalhoty a zelené tričko," svěřila se na Facebooku svědkyně, která byla na místě.

Další svědci doplňují, že zadržený plešatý muž jevil známky opilosti a že ho policisté odváděli z hospody hned vedle trafiky na autobusovém nádraží.

"Zatím nemám nic oficiálního, ale podle toho, co se vykládalo, někdo nastražil bombu v přízemí radnice, která explodovala před třičtvrtě na pět. Zatím je všechno ve vyšetřování, takže nemám žádné oficiální zprávy ani od policie, ani od hasičů, ani nikoho jiného. Když jsem tam byl, tak tam zrovna byli i pyrotechnici, kteří prohledávali celou budovu, jestli tam ještě není nějaká jiná nálož," uvedl starosta Rýmařova Luděk Šimek v telefonátu pro Českou televizi.

"Přestože bydlím asi 500 metrů od radnice, tak jsem tu explozi neslyšel. Vydal jsem se na náměstí až když jsem dostal echo po telefonu, že se tam prý něco stalo. Na místo jsem dorazil asi 40 nebo 50 minut po výbuchu. Napadlo mě, že to možná tu ránu ztlumila plastová okna, když jsem to přeslechnul. Jinak mi teď pořád zvoní mobil a někdo se ptá, co se u nás v Rýmařově děje, jestli o tom něco víme, a jestli jsme v pořádku,“ uvedl Miroslav Škoda, který má fotoaparát pořád při ruce, protože jeho koníčkem je dostihový sport.