Že se v dnešní době krade snad už úplně všechno, potvrzuje nedávná informace ze slezské metropole. Někdo chce mít totiž doma asi hezkou zahrádku nebo alespoň příjemnou dekoraci v podobě barevného kvítí ve váze. Místo, aby si vše poctivě koupil nebo sám vypěstoval, si ale vezme rýč či lopatku a jednoduše si vyrazí vydlábnout nějaké to rostlinstvo rovnou na městská prostranství, která předtím osázeli zaměstnanci technických služeb (TS).

Letos se ve velké míře rozšířily krádeže na květnatých loukách. Ty poprvé vyrostly na území města v roce 2018. Jde o pestré květinové pásy, na nichž se semena letniček vysévají přímo. Dřívější záhony tak nahradilo několik těchto nesečených květnatých lokalit.

„Hned po výsevu v roce 2018 se nám objevily drobné krádeže, zejména v oblasti Městských sadů. Letos se tento nešvar bohužel rozšířil jak co do míst, která jsou tímto konáním postižena, tak i do množství ukradené a zničené výsadby. Jde především opět o lokality v Městských sadech, dále na náměstí Republiky a Horově náměstí,“ konstatuje provozně-technický náměstek opavských TS Martin Girášek a dodává:

„Nenechavci jednak výsadbu vyrývají a odnášejí, jednak její zbytky svým pohybem v záhonu pošlapávají a ničí. Maří tím bohužel práci našich zahradníků, kteří si s výsadbou dají záležet a nám všem radost z toho, jak rozkvetlé květnaté louky oživují zeleň, potažmo celé město.“

Kromě pestrobarevného kvítí z květnatých luk si Opavané zejména v jarních měsících oblíbili i krádeže rostlin z městských záhonků nebo z betonových květináčů.

„Setkávali jsme se s tím v minulosti a stále setkáváme, i když teď už méně. V těchto případech lidé vyryjí pár rostlinek, zbytek záhonu ale v takové míře jako květnaté louky naštěstí neponičí,“ uzavírá Martin Girášek.

Pokud by všímaví občané přistihli někoho inflagranti, neměli by otálet a zavolat městské strážníky na číslo 156.