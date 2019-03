Proti polskému zápasníkovi Pawlu Brandysovi mohl Vémola v kleci strávit třikrát pět minut, třiatřicetiletá hvězda českého a slovenského MMA ale vše stihla v prvním kole. „Říkal jsem si, že to bude těžké, ale když jsem slyšel Ostravu, jak fandí? Ostravo díky!“ pronesl Vémola po vítězství k více než jedenácti tisícům diváků.

Brandys mu však nedal nic zadarmo. „Trefil mě ostrým loktem, byl jsem trošku mimo, ale uklidnil jsem se. Cítil jsem, že slábne, nechal jsem ho se zvednout a nalákal ho do pasti," popsal Vémola, který znovu vyzval na tribunách sedícího Attilu Végha ke vzájemnému utkání.

Titulová bitva mezi Davidem Kozmou a Samuelem Krištofičem o krále Oktagonu na pětkrát pět minut začal z obou stran opatrně, ale postupně získával navrch Kozma, několikrát se zdálo, že má možnost zápas ukončit, ale nestalo se. Nakonec to karvinský bojovník „urval“ na body a obhájil tak pás šampiona.

BITVA O OSTRAVU PATŘÍ MIKULÁŠKOVI

Jako jakousi odplatu pojal vzájemný zápas dvou zápasníků pocházejících z Ostravy Václav Mikulášek. Jeho duel s Ondřejem Raškou skončil už v prvním kole, když jednou dobře mířenou ranou soupeře rozhodil a škrcením nechal vzdát.

Hlavní kartu načal důrazným vítězstvím Milan Ďatelinka, který rázně ukončil neporazitelnost Miroslava Brože, jehož museli odvézt z Ostravar Arény zdravotníci. „Doufám, že vše bude v pořádku,“ zmínil vítěz.

Zbývající utkání hlavní karty vyhráli Jan Gottwald nad Litevcem Zukauskasem na body, Radovan Úškrt podlehl maďarskému bojovníkovi Mátému Kertészovi a Miloši Petráškovi se nepovedla odveta s Američanem Jeremy Kimballem. I podruhé prohrál, tentokrát na body. Kimball pak vyzval Attillu Végha k titulovému zápasu v polotěžké váze, načež se mu ze strany slovenské hvězdy dostalo přijetí. „Půjdu pomstít Miloše Petráška,“ slíbil Végh.

Na tuto bitvu by mělo dojít v Bratislavě 8. června na zimním stadionu Ondreje Nepely.

LE SY ZOPAKOVAL TRIUMF Z PORUBY

Jako první rozburácel ale Ostravar Arénu hned v prvním zápase večera domácí Tomáš Le Sy, který už v prvním kole na technické K.O. ukončil utkání s Omarem Ahmadem. Le Sy tak navázal na loňský triumf v Oktagonu 5 z nedaleké Poruby. „Teď bych chtěl jít výš, do sedmdesát šestky,“ prozradil svou další ambici Le Sy.

Zajímavý zápas odehrál Polák Mateusz Legierski, který ač nahradil původního soupeře Michala Konráda jen pár dní před sobotním večerem, dokázal českého zápasníka porazit technickým K.O. už v prvním kole.

Dlouhou bitvu pak svedli legenda českého MMA Tomáš Kužela a Robert Pukač. Mladý Slovák zápas ukončil ve třetím kole dobře mířeným úderem.

V dalších zápasech pak Marek Bartl porazil Azize Dauliatova a Karol Ryšavý Jaroslava Jartima.

VÝSLEDKY OKTAGON 11 (16. března 2019):

HLAVNÍ KARTA

Velterová váha (Welterweight) do 77 kg: David Kozma v. Samuel Krištofič, vítěz Kozma na body

Polotěžká váha (Light heavyweight) do 93 kg: Miloš Petrášek v. Jeremy Kimball, vítěz Kimball na body

Velterová váha (Welterweight) do 77 kg: Radovan Úškrt v. Máté Kertész, vítěz Kertész, TKO ve 2. kole

Polotěžká váha (Light heavyweight) do 93 kg: Jan Gottwald v. Mantas Zukauskas, vítěz Gottwald na body

Střední váha (Middleweight) do 84 kg: Ondřej Raška v. Václav Mikulášek, vítěz Mikulášek, submise v 1. kole

Dohodnutá váha (Catchweight) do 80,5 kg: Milan Ďatelinka v. Miroslav Brož, vítěz Ďatelinka, KO v 1. kole

PŘEDPROGRAM

Střední váha (Middleweight) do 84 kg: Karlos Vémola v. Pawel Brandys, vítěz Vémola, submise v 1. kole

Velterová váha (Welterweight) do 77 kg: Robert Pukač vs. Tomáš Kužela, vítěz Pukač, TKO ve 3. kole

Dohodnutá váha (Catchweight) do 74 kg: Michal Konrád v. Mateusz Legierski – vítěz Legierski, TKO v 1. kole

Lehká váha (Lightweight) do 70 kg: Tomáš Le Sy v. Omar Ahmad – vítěz Le Sy, TKO v 1. kole

Lehká váha (Lightweight) do 70 kg: Aziz Dauliatov v. Marek Bartl – vítěz Bartl, submise ve 2. kole

Lehká váha (Lightweight) do 70 kg: Karol Ryšavý v. Jaroslav Jartim – vítěz Ryšavý, submise v 1. kole