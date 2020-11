Sanatoria Klimkovice ve čtvrtek 19. listopadu zastavila příjem nových klientů. „Aktuálně jsme na 60 procentech běžné kapacity a provoz, navíc při uzavření restaurace i kaváren, se ekonomicky nevyplácí. Stále se měnící a upravovaná epidemická opatření vydávaná vládou, případně hygieniky, navíc znepříjemňují hostům pobyt a mimořádně komplikují už tak náročnou organizaci práce, byť ve většině případů chápeme jejich potřebnost a nezbytnost,“ uvedla mluvčí sanatoria Ivana Gračková.

Přestože se po jarním nuceném uzavření lázní dostali v létě zpět na 95 procent zaplněnosti, v posledních týdnech vzhledem k aktuální situaci klientů opět rapidně ubylo.

„Nemocnice neposílají na rehabilitace pacienty po plánovaných operacích velkých kloubů, protože ty se odložily, odborní i praktičtí lékaři v podstatě zastavili vypisování návrhů na komplexní nebo částečnou lázeňskou péči. Samoplátci, kteří ale obecně tvoří jen velmi malou část naší klientely, mají nařízením vlády pobyt v lázních zakázán, zahraniční klientela teď také nejezdí,“ vysvětluje dále mluvčí Gračková.

S postupným ukončováním pobytů pacientů, kteří nastupovali do středy, bude obsazenost klesat. „Už příští týden se dostaneme pod 50 procent. V současné době ještě nemáme představu o celkové ztrátě, kterou nám to způsobí; uzavření provozu na jaře lázně připravilo zhruba o 40 milionů korun. To se letos projevilo zastavením plánovaných větších investic,“ připomněla Ivana Gračková.

Sanatoria Klimkovice se na Vánoce definitivně uzavřou 16. prosince.