Největší zkušenosti s veřejnými bicykly mají v Ostravě, kde službu zkoušejí už druhým rokem, a ve Frýdku-Místku, kde se kola objevila loni na podzim.

V obou případech je tam provozuje největší poskytovatel této služby u nás Rekola. A v obou případech byli poskytovatel, lidé i vedení měst natolik spokojeni, že ani neuvažovali o ukončení provozu.

V Ostravě tak od letošního roku přibyl ještě další hráč, původem německý nextbike, který vyhrál veřejnou zakázku.

Aktuálně probíhá soutěž na provozovatele také v Opavě. Pokud vše půjde podle plánu, budou se po městě půjčovat kola od letošního června. Mělo by jich být asi 80, prvních 15 minut jízdy má být zdarma stejně jako ve Frýdku-Místku u společnosti Rekol a v Ostravě u nextbike.



*Pro zvětšení na tabulku klikněte

Ve fázi příprav je bikesharing také v Havířově, i tam by kola měla být ještě letos, vedení města však Deníku odmítlo poskytnout bližší informace. V dalších okresních městech v regionu, tedy v Bruntálu, Karviné a Novém Jičíně, o zavedení systému sdílených kol prozatím neuvažují.

Podle informací Deníku ale zájem projevily Třinec a česko-polský Těšín.

„V Opavě zvažujeme, zda se do výběrového řízení přihlásíme, v Havířově ale s určitostí ne, protože se naše představy neshodovaly. Vedení Havířova chtělo první rok provozu zdarma, což při tom velkém zájmu, který u měst evidujeme, nejsme schopni přijmout,“ řekl Deníku regionální koordinátor firmy Rekola Lubomír Fridrich. Služba se každopádně těší velké oblibě a je možné, že v brzké době se lidé budou na vypůjčených kolech prohánět nejméně ve čtyřech až šesti městech Moravskoslezského kraje.

RŮŽOVÁ VS. MODRÁ

Růžová, nebo modrá? Ač se ani jeden z poskytovatelů na letošní půjčování kol v Ostravě nedívá jako na souboj, chtě nechtě to tak bude. Lidé přijdou ke stojanu a budou si muset zvolit, po kterém kole sáhnou. Vedle sebe budou jak růžová kola Rekol, tak modro-stříbrná Nextbiku. A případně i soukromé bicykly, protože městské stojany budou sloužit všem.

Pro Rekola hovoří roční náskok, kdy se lidé mohli s koly sžít a vyzkoušet si jejich standard, přivyknout podmínkám výpůjček. Koneckonců více než 16 tisíc uživatelů na nich loni v Ostravě najelo přes 130 tisíc kilometrů. Nextbike zase může a patrně i bude těžit z toho, že vyhrál veřejnou zakázku magistrátu, a kdo se bude chtít svézt na méně než patnáct minut, bude moci zdarma. Stejně jako loni na Rekolech. Za každou takovou výpůjčku město Nextbiku zaplatí necelých deset korun. Ročně očekává výdaje za asi 4,5 milionu korun.

Obě společnosti budou využívat městské stojany, kterých bude v jednotlivých městských obvodech na dvě stě. Konkrétně 59 v Moravské Ostravě a Přívoze, 47 v Porubě, 36 na Jihu, 23 v Mariánských Horách a Hulvákách, 17 ve Slezské Ostravě, 15 ve Vítkovicích a pět v Hošťálkovicích. Zde všude a navíc v Petřkovicích bude Nextbike svá kola nabízet. Oproti loňskému testovacímu ročníku, kdy byla Rekola pouze v centru města a v omezené míře v některých okolních obvodech, je to jednoznačný posun. Ukázalo se, že lidé chtějí na kolech jezdit.

POZOR, CYKLISTÉ!

S výskytem dvou společností a větším počtem kol bude ještě důležitější otázka bezpečnosti. Už loni si řidiči i chodci, kteří na takové množství cyklistů nebyli zvyklí, stěžovali na jejich někdy až bezohlednou jízdu. V Ostravě je aktuálně 253 kilometrů cyklostezek, další se připravují nebo už staví. Letos bude zprovozněno dalších šest kilometrů. Nejspíše však nikoliv v centru města, kde bude v následujících letech výskyt cyklistů masivní. V minulosti se počítalo s cyklistickým pruhem například v Nádražní nebo Českobratrské ulici, po rekonstrukci ale zůstalo jen u nerealizovaných úvah a plánů. Na dotaz Deníku, zda se s ohledem na rychlý rozvoj bikesharingu nepřipravuje rozvoj cyklistické infrastruktury či jiná opatření i v této části města, město od minulé středy nereagovalo.

Rekola: OSTRAVA NENÍ KLÍČOVÁ, ALE…

Pro Rekola letos není Ostrava klíčová lokalita, o čemž hovoří hned několik údajů. Oproti loňskému roku zde nebudou kola s převodovkami, nebo jen ve velmi omezené míře, navíc jich bude jen menší počet.

„Ostrava je pro nás boková lokalita, zahájili jsme provoz i v řadě menších měst, na která se nyní chceme soustředit,“ sdělil koordinátor pro Ostravu a Frýdek-Místek Lubomír Fridrich. Navíc ani krátkodobé výpůjčky už pro uživatele nebudou zdarma, pouze prvních deset minut. Rekola sice znovu navázala partnerství s Hallo Bank, ale kvůli obsluze dalších měst na Ostravu už tolik sponzorských peněz nepřipadne.

„Letos bychom však chtěli v Ostravě spustit i elektrokola, ale sami to neutáhneme, proto hledáme partnera, který by do toho s námi šel, stejně jako v Praze Innogy,“ vysvětlil Fridrich s tím, že novinkou u „běžných“ kol je možnost odemykání QR kódem, což jednu výpůjčku (odemčení a zamčení) urychlí asi o minutu.

S čím přicházejí Rekola?

Počet kol: 130 a víc

V provozu: 29. března až 21. listopadu

Technické vybavení: většinou bez převodu, košík

Kde budou: centrum města

Zajímavost: odemykání QR kódem urychlí výpůjčku až o minutu

Kolik to stojí? Deset jízd do 15 minut zdarma, poté 20 korun za každých 30 minut jízdy. Měsíční předplatné za 195 korun na neomezený počet půlhodinových jízd napříč republikou.

NEXTBIKE: MASIVNÍ INVAZE

Ostrava letos chce bikesharing posunout o další level výše. I proto se dohodla s Nextbike Czech Republic, dceřinou společností původem německé firmy, že do ulic nasadí hned 600 kol.

Původně jich mělo být tolik pouze v létě, nakonec ale došlo k odkladu zprovoznění kol o dva týdny a bicykly budou v maximálním počtu dostupné ihned.

„Kolo si lze půjčit jednoduše přes naši mobilní aplikaci nebo zákaznickou linku. Celý proces trvá pouze několik sekund. Jsme rádi, že bikesharingem můžeme rovněž pomoci potřebným,“ řekl jednatel společnosti Nextbike Czech Republic Tomáš Karpov.

Nextbike se totiž spojil s Nadačním fondem Kapka naděje v projektu „O kapku lepší jízda“, kdy Nextbike z každé výpůjčky nad 15 minut věnuje 10 procent na konto nadace.

Prostředky následně poputují do Fakultní nemocnice Ostrava. Pět sdílených kol bude navíc kompletně v barvách Kapky naděje a nadační fond z jejich provozu získá 25 procent z jízdného.

S čím přichází Nextbike?

Počet kol: 600

V provozu: 15. dubna až 15. prosince

Technické vybavení: tři převody na všech kolech, košík

Kde budou: Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, Vítkovice, Hošťálkovice, Petřkovice

Zajímavost: 10 procent z každé výpůjčky nad 15 minut jde na charitu

Kolik to stojí? Všechny jízdy do 15 minut hradí Nextbiku město, poté se lidem účtuje 20 korun za prvních 45 minut jízdy a stejná částka za každých dalších 30 minut jízdy.