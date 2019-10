Na spolupráci se střední školou se dohodl magistrát, kterému kavárna patří. A to kvůli tomu, že se nenašel zájemce, který by historicky cennou kavárnu provozoval. Zájem původně projevila společnost Marlenka, dohoda ale nakonec padla.

„Historicky měla kavárna Radhošť existenční problémy. V minulosti ji provozovalo také město, jenže roční ztráta se pohybovala kolem 1,5 milionu korun,“ podotkl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký s tím, že další nájemce skončil s dluhy. „Hledali jsme dalšího, nicméně v současné době se nikdo takový nenašel. Tím hlavním problémem totiž pro podnikatele je absence parkovacích míst,“ vylíčil primátor.

Za renovaci kavárny zaplatilo město přes milion korun. Nejdříve se odborná firma pustila do obnovy parket, pak se obnovovalo vnitřní vybavení, tedy stoly, židle, dřevěné obložení a čalounění nábytku. Slovo měli i památkáři. Město se rozhodlo dát prostory škole bezúplatně, z jedné poloviny se navíc bude podílet na provozních výdajích za teplo, vodu a elektřinu.

Kavárna, která disponuje 120 místy pro hosty, je odloučeným pracovištěm školy. Otevřeno bude zatím od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Ředitel Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb Lukáš Smutný věří, že se kavárna do budoucna stane plnohodnotnou restaurací. „Obsluha bude přizpůsobena prvorepublikovému stylu. Jsem zastánce bílé košile a černého motýlku, to znamená klasiky, která ke gastronomii neodmyslitelně patří,“ řekl Lukáš Smutný.

Kavárna se stane průřezem oborů cukrář, kuchař – číšník i maturitní gastronomie. Dohled nad nimi budou mít učitelé odborného výcviku. Výhodou pro hosty je fakt, že ceny za kávu a zákusky nebudou kopírovat tržní ceny v okolí. Kavárna má být levnější. Cílem podle ředitele je, aby se do chodu kavárny zapojily všechny obory.

„Tak jako Praha má svou kavárnu Slavia, Ostrava měla svou Elektru, Frýdek má kavárnu Radhošť. Je to secesní perla města,“ doplnil ředitel školy. Žáci doposud vykonávali praxi různě, a to ve škole či na individuálních praxích nejen ve městě.

Škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny podotkl, že střední školy mají takových zařízení víc. „Připomenu kavárnu Avion v Českém Těšíně, která je školicím zařízením pro žáky oboru cukrář a číšník Albrechtovy střední školy,“ řekl náměstek. O gastronomické obory je podle něj mezi žáky standardní zájem. „Tyto obory nemají zásadní problém nabrat žáky,“ doplnil.