"Kontrolní komise krajského úřadu odhaduje volební účast ve 2. kole senátních voleb v Moravskoslezském kraji okolo 7 procent," komentovala účast krátce před devátou hodinou mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová. Průběh je podle ní zatím bezproblémový.

Nízkou účast potvrzují také slova mluvčího karvinského magistrátu Lukáše Hudečka. "K dnešní 20. hodině dorazilo 5 a půl procenta oprávněných voličů. Žádné komplikace z volebních okrsků hlášeny nemáme," řekl mluvčí Hudeček.

V Moravskoslezském kraji volí lidé z celkem 5 okresů - ve Frýdku-Místku, v Karviné, v Ostravě, dále část Hlučínska a část Novojičínska.

Frýdecko-Místecko

Ve volebním obvodu číslo 69 ve Frýdku-Místku se rozhoduje o tom, jestli bude mít region senátora, nebo senátorku. Proti sobě v druhém kole stojí dva bývalí spolužáci - starostka Frýdlantu nad Ostravicí a starosta Dobré.

Helenu Pešatovou veřejně podpořil například známý taneční mistr Zdeněk Chlopčík nebo Radim Bača, starosta z Palkovic, který skončil na prvním nepostupovém místě v 1. kole senátních voleb.

Jiřího Carbola podpořil například hejtman Ivo Vondrák nebo Pavol Lukša, který se v senátních volbách umístil na páté pozici. Oba kandidáti do Senátu se vzájemně respektují a nevedli proti sobě útočnou kampaň - více zde.

Karvinsko

Do křesla senátora se za Karvinsko posadí buď starosta Stonavy Ondřej Feber (ANO), nebo lékař a dosavadní senátor za ČSSD Radek Sušil

Ten jde do druhého kola trochu překvapivě jako druhý v pořadí, když nezískal ani 15 procent hlasů. Osmašedesátiletý stonavský starosta Ondřej Feber vyhrál v prvním kole výsledkem přes 26 procent hlasů. Feber byl senátorem už jednou, v období 2000 až 2006 za Unii svobody - více zde.

Novojičínsko

Stejně jako v minulém týdnu i tentokrát mohou někteří obyvatelé Novojičínska volit. Týká se to jedenácti obcí na Novojičínsku, které jsou přiřazené pro volby do Senátu Parlamentu České republiky do volebního obvodu číslo 63. Volební komise jsou zřízeny v Odrách, Heřmanicích u Oder, Heřmánkách, Jakubčovicích nad Odrou, Jeseníku nad Odrou, Luboměři, Mankovicích, ve Spálově, Starém Jičíně, v Suchdole nad Odrou a ve Vražném.

V 1. kole vybírali voliči v obvodu 63 z jedenácti kandidátů, do 2. kola postoupili současná senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a radní Přerova Petr Vrána (ANO). Největší účast byla ve Starém Jičíně, kde volilo 43,10 procenta oprávněných voličů, nejméně lidí zajímal senát ve Vražném, kde do něj volilo 23,39 procenta - více zde.

Ostrava a Hlučínsko

Také v Ostravě a na Hlučínsku vrcholí boj o Senát. Velmi těsným výsledkem skončilo první kolo senátních voleb v ostravském volebním obvodě 72, kam spadá také Hlučín a okolní obce, a to rozdílem pouhých 59 hlasů.

O post senátora zde nyní soupeří ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeněk Jiříček (ANO 2011), který v prvním kole se ziskem 21,87 procent hlasů vyhrál, a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka (nestr. za ODS), kterého podpořilo 21,68 procent voličů - více zde.