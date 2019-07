Cottonové je nejhorší, stačí jediný pohled. Bílá je klidnější a čistější ulice, i zahrádka se najde. Hany Kvapilové v jižní části prý už čeká na nastěhování studentů.

„Doufal jsem, že studenty do bytovek pustím už od září, ale nejsem si jistý. Stále to zvažuji,“ říká Jozef Bardík, spolumajitel kolonie Červený kříž. Hovoří o domech s lichými čísly, kde nechal vyměnit okna i obnovit interiéry. Lepší fasády chybí a sám Bardík přiznává, že je prozatím raději nechává tak. „Do měsíce by místní, anebo nemístní zateplení vytrhali,“ uvádí.

Baráky stavěné v mariánskohorských ulicích Cottonové, Bílé a H. Kvapilové narychlo před válkou pro uprchlíky z nacisty zabraného pohraničí jsou údajně dávno za hranicí své životnosti… a mnoho dnešních obyvatel má naprosto jiné priority, než příjemné a klidné bydlení. Naopak, svým chováním znepříjemňují život těm slušným, a to i mimo samotnou kolonii Červený kříž.

Seriál Deníku: Ostudy Ostravy

„Oblast nám při prodeji odevzdala radnice i s nájemníky. Část byla v pohodě, část problematická. Je samozřejmě pravda, že se tady lidé mění a je jich více. Ale koho nám nahlásí, že je s ním potíž, s tím se rozloučíme,“ tvrdí Bardík.

Stýská si, že se do lokality stahují s oblibou bezdomovci a narkomani. Z jednoho prázdného domu je noční hlídač vyhodí a oni šup do druhého.

„Pro bydlení je k dispozici momentálně asi polovina všech bytů. Ty ostatní opravujeme nebo je už máme zrekonstruované,“ pokračuje Bardík. Ghetto se vším všudy včetně vybydlených domů je tady ve střední části kolonie – to je ulice Cottonové. Severněji od ní je Bílá, kam vlastníci sestěhovali nájemníky s „potenciálem“, starousedlíky s výhodnějšími smlouvami. Aby zůstali.

„Část bytů zůstane pro ty původní a slušné. Další chceme nabízet studentům. S problémovými nájemníky se chystáme rozloučit. Jen jim dáváme čas hledat si jiné ubytování,“ komentuje Bardík plány s kolonií Červený kříž. Problémem je podle něho i to, že pozemky tu nepatří soukromníkům, ale obvodu. „Kvůli tomu nemůžeme oplotit prázdné či opravené domy,“ zakončuje.

Hrůza, zlobí se sousedé, i ti bývalí

Začátek seriálu Deníku o problémových lokalitách vyvolává zájem čtenářů. Pomineme-li rasismem zavánějící reakce ohledně kolonie Červený kříž, lidé opět dokumentují zoufalou situaci okolí. „Žít tady je velmi problematické a obtížné, věřte mi. Vládne tu nevraživost a strach. Policejní služebna nepomohla. Nikomu nevadí, že okolím projíždí spousta návštěvníků Ostravy a vidí Bronx? Vizitka obce i města…“ píše paní Petra z ulice 1. Máje. Zelenou ulici naopak už jako bydliště nemá pan Jiří: „Maras! Před čtyřmi lety to začalo být tak nesnesitelné, že jsme se odstěhovali. Byla to pořád vyloučená lokalita, ale teď je to úplná hrůza.“

Kamera, úklid, ochranka, vyhláška…

Nová bezpečnostní kamera v ulici 1. Máje i zvýšení četnosti úklidu veřejného prostranství, to jsou opatření, jimiž se úřad Mariánských Hory a Hulváků snaží průběžně negativní jevy spojené s obyvateli kolonie Červený kříž. „Aktuálně jednáme o tom, že by dohlížela na lokalitu i soukromá preventivní hlídka. Současně zvažujeme, jestli by nepomohlo vyhláškou města omezit v nočních hodinách provoz barů a nonstopů v okolí,“ konstatuje starosta Partik Hujdus. Obvod každopádně chce situaci řešit – nejlépe sehnáním investora, který by domy vykoupil a smysluplně využil.

Máte podobné potíže v okolí svého bydliště?

O které problematické lokalitě v Ostravě chcete číst příště?

Napište nám na email: ales.uher@denik.cz