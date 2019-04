S příchodem jara naplno propukly i stavební práce na silnicích v regionu. Na stavební stroje natrefí motoristé také na silnici I/56 mezi Frýdkem᠆-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí.

Stavební práce na jedné polovině vozovky byly na programu loni na podzim, teď se stavbaři přesunuli na druhou část silnice, a to ve směru z Ostravice do Frýdku᠆-Místku. Součástí prací je uzavírka a oprava přilehlých ramp. Silnice bude jen částečně průjezdná až do 5. května.