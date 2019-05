Na různá omezení na hlavní dopravní tepně mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí jsou řidiči zvyklí. Kromě běžných oprav byly například v minulých letech podél silnice vybudovány protihlukové stěny.

Letošní práce na vytížené cestě začaly počátkem jara, šlo o rekonstrukci povrchu v úseku mezi Metylovicemi a Frýdlantem. Stavební práce na jedné polovině vozovky byly na programu loni na podzim, letos se stavbaři přesunuli na druhou část silnice, a to ve směru z Ostravice do Frýdku-Místku. Pracovalo se i na přilehlých rampách, nyní tam práce končí.

Řidič se kvůli tomu potýkali s problémy při výjezdu na silnici I/56, až do podzimu je teď navíc čekají další výrazná dopravní omezení ve směru do Ostravice i Čeladné. V minulém týdnu začalo Ředitelství silnic a dálnic, kterému silnice patří, s opravou tří mostů v katastru Frýdlantu nad Ostravicí, které jsou ve špatném technickém stavu. Celkové náklady přesáhnou čtyřicet milionů korun.

U mostu, který je součástí čtyřproudé silnice, bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mezi Frýdlantem a obcí Ostravice se však silnice zužuje na dva pruhy, takže po dobu stavebních prací tam budou provoz řídit semafory. Stavební práce si kromě částečné uzavírky silnice I/56 vyžádají také omezení na silnici II/483 ve Frenštátské ulici, úplnou uzavírku místní komunikace v Turzovské ulici a cyklotrasy pod silnicí I/56 ve Frýdlantu nad Ostravicí, a to včetně zrušení autobusových zastávek Nová Dědina, rest. bez náhrady. Omezení jsou plánována do poloviny listopadu.

Letos ještě plánuje Ředitelství silnic a dálnic opravu poničeného jeden a půl kilometru dlouhého úseku silnice I/56 mezi Starými Hamry a Bílou.