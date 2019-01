Skatulův Hliník, ekologická zátěž a překážka ve stavbě obchvatu Frýdku-Místku, se dočkal zahájení sanačních prací.

Skládka už nebude stát obchvatu v cestě. | Foto: Deník/Lukáš Morys

Skládka se nachází kousek od letiště v Místku, rozkládá se na ploše více než 33 tisíc metrů čtverečních a sahá místy až do šestimetrové hloubky. Na skládce by mělo být uloženo přes 340 tisíc tun odpadů z výroby, často s obsahem škodlivých látek. Odpady včetně zelené skalice, dehtů, neutralizovaných i kapalných kalů tam byly naváženy skoro 40 let. Stát se v minulosti zavázal, že skládku zlikviduje.

Zakázku na sanaci vyhlásilo ministerstvo financí, které za ekologické škody vzniklé před privatizací zodpovídá. Smluvní cena za práce ve Frýdku-Místku je 649 milionů korun bez DPH. Smlouva sice byla podepsána už loni v lednu, hlavní sanační práce však začaly až letos o prázdninách.

Hlavní část prací potrvá zhruba tři roky, nákladní auta odvezou desítky tisíc tun znehodnocené zeminy. Část staré skládky na místě zůstane, má být ale kvalitně utěsněná. Rekultivace čeká nejdříve část skládky, přes kterou má vést obchvat. Z místecké části Bahno bude odjíždět až dvacet nákladních aut denně, Menší část znehodnocené půdy, kterou sanační firmy označují jako odpadní dehty, skončí v ostravské spalovně. Větší část, neutralizační kaly a kontaminované zeminy, skončí v provozech v Hradčanech, Němčicích nad Hanou a Rapotíně.