Na to se ptají mnozí ředitelé škol. Z obsáhlého manuálu z dílny Ministerstev zdravotnictví a školství vyplývá, že případné další vlny testování se budou konat pouze lokálně na těch školách, kde bude v prvních testech odhalen určitý počet pozitivních.

Začátek školního roku bude pohodlnější pro očkované žáky, kteří mají za sebou již obě dávky vakcíny, přičemž v současné době se u nás mohou očkovat děti od dvanácti let. Tito dohromady se spolužáky, kteří přinesou potvrzení o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech budou moci směle pokračovat do třídy a vyhnou se testům. Ostatní děti musí prvního, šestého a devátého září antigenní test podstoupit. Děti, jejichž rodiče testování odmítnou, budou muset nosit roušku všude ve škole, tedy i ve třídě. V ostatních případech je povinna jen ve společných prostorech. Navíc nebudou moci zpívat v hudební výchově a cvičit uvnitř v budově při tělocviku. Jestliže rodič odmítne i nošení roušky, musí nechat svou ratolest doma, protože dítě nebude do školy vpuštěno.

Zajištění distanční výuky není povinné

Podle ředitele Základní školy Otická v Opavě Arnošta Žídka by ale takovýchto případů mělo být minimum. „Vycházím z loňských údajů. Rodičů, kteří odmítli děti testovat, byly jednotky,“ říká. Na zdejší škole minulý rok zažili i nepříjemnosti, když si někteří rodiče pořizovali videa a hrozili škole žalobami. Pokud by ale přesto došlo k tomu, že by některé z dětí zůstalo doma, škola na Otické jim distanční výuku v určité podobě obstará. Ačkoli to podle ministerstev není žádná škola povinna udělat. „Učení se online samozřejmě z logistických důvodů nezajistíme, protože učitelé budou ve třídách. Jsme schopni ale dětem zadat, co se probíralo, na co se mají podívat. Pokud pošlou výsledky své práce, dáme jim zpětnou vazbu,“ přibližuje Arnošt Žídek.

Velká neznámá

Instrukce k podobě začátku školního roku podle něj obdrželi od dotčených resortů včas. Jenže velkou neznámou je pro něj skutečnost, že nikdo neví, jak to bude ve škole vypadat po desátém září. Poslední testování je stanoveno na devátého.

„Všude se píše, jak to bude vypadat do desátého září. A nikdo z nás netuší, co bude potom, což je nešťastné. Rodičům, kteří s testováním nesouhlasí říkáme, že děti budou muset mít celou dobu ve škole roušku do toho desátého. Ale neříkáme, zda jen do tohoto termínu nebo to bude „navždy“. To není vůbec nikde řečeno. Tři testy a co pak? Nikdo neví. Je tam napsána pouze taková „kouzelná“ formulka, že pokud incidence překročí pětadvacet případů na sto tisíc obyvatel, bude se v testování pokračovat během září. A jestliže by číslo bylo nižší, nepokračovalo by se. Tomu rozumím. Ale co děti, které nebudou testovány vůbec? Rodič si může říct, že je to jen na čtrnáct dní a nechá dítě doma. Ale co pak? Pak přijdou neotestované děti, budou sedět normálně nebo napořád v rouškách? To tam není zmíněno,“ konstatuje Arnošt Žídek.

On sám působí na několika pedagogických platformách, která s ministerstvem komunikují. „A kdyby tyto informace byly, určitě bych je měl. Ale ony prostě nejsou. Představa je taková, že pokud bude screening vyhodnocen tak, že zásah není příliš velký, nechají nás bez všeho s tím, že budou jen roušky na chodbách a dále do toho zasahovat nebudou,“ míní závěrem ředitel školy.

Podle ministerstev by testování jednou týdně až do konce září probíhalo na těch školách, kde by bylo odhaleno lokální ohnisko nákazy. Tedy pokud se na školách v daném okrese objeví více než pětadvacet pozitivních testů na sto tisíc provedených, přičemž jde o součet prvních dvou testovacích termínů. Konkrétní podoba po desátém září tedy bude, alespoň podle současně platných pravidel, ryze lokálního charakteru a může se lišit region od regionu.