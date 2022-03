Nejsou to, pravda úplně super moderní kusy, ovšem těm, kdo mají hluboko do kapsy, bezesporu ještě nějakou dobu poslouží. A ti, kdo do charitního Nábytníku spolku Portavita v Havířově chodí, to dobře vědí.

„To byste se divil, jak se to tady točí. Lidé sem chodí nebo volají prakticky denně. Před chvílí sem přivezli ledničku a už je rezervovaná. Tady máme pro jednoho pána, který se z ubytovny přestěhoval do bytu i a žije tam s jedenáctiletým synem, rozkládací křeslo, matraci, stolek, starou sedací soupravu a kolečkovou židli,“ ukazuje mi Jiří Bayer, koordinátor veřejné služby, jejíž lidé ve skladu na starém Šumbarku poblíž náměstí vždy v úterky zajišťují příjem a výdej nábytku, matrací, nádobí a všeho dalšího, co lidé do Nábytníku darují.

Skříně, postele, křesla, lednice vždy aspoň trochu očistí, prohlédnou, umyjí nádobí, které si lidé do nevidět také odnesou. Ve vedlejší místnosti stojí menší nábytkové stěny, skříně, křesla, několik matrací, ale třeba také postelový rošt. Přinést tam mohou lidé klidně i lůžkoviny, oblečení nebo boty. „Pokud je to ve slušném stavu, vezmeme to,“ říká jedna z pracovnic Šárka Svobodová.

Služba pro nájemníky Heimstaden

Tato služba, kterou v tomto místě už čtyři roky zajišťuje spolek Portavita, je určena výhradně nájemníkům společnosti Heimstaden. Teď ji ale mohou mimořádně využívat také lidé, kteří do Havířova a okolí přijeli z válkou zmítané Ukrajiny a jsou mají od Heimstaden pronajatý byt.

Obvykle to funguje tak, že se vedoucímu Jiřímu Bayerovi ozvou lidé, že mají starý nábytek, postel nebo sedačku, je to ještě v dobrém stavu a třeba lednice je funkční, a je jim líto to vyhodit, takže by to rádi poskytli lidem, kteří by to využili.

„Právě dnes nám má přijet nějaký takový nábytek z Karviné. Paní volala, že zaplatila stěhováky a ti to přivezou,“ popisuje Jiří Bayer.

Problém je, když dárce nemá možnost dopravy. Nábytník tuto službu neposkytuje. Stejně jako když si někdo nábytek odveze. „Zpravidla jsou to lidé tady z okolí na Šumbarku, tak jim půjčíme káru a pomůžeme jim to odvézt,“ dodává Bayer.

Vybavit byt potřebuje rodina z Ukrajiny

Nabídku nábytku, matrací, postelí či vybavení domácnosti rádi využijí také lidé, kteří na Karvinsko přišli před pár dny z Ukrajiny. „Volala mi jedna paní, Ukrajinka, která se zajímala, co bychom jim mohli nabídnout,“ říká Bayer.

Onou volající byla Anastasija, která žije a pracuje už několik let v Karviné a teď sem za ní přijeli její rodinní příslušníci, kteří prchli ze země před válkou. Mají pronajaté dva byty v Karviné-Novém Městě. „Byt mají, ale je skoro prázdný. Potřebovali by skříně, police, matrace, ledničku, elektrický sporák, postele, stůl i židle. Prostě všechno do domácnosti,“ řekl Deníku Anastasija.

Současná zvýšená potřeba bytového vybavení je šancí pro ty, kdo doma mají nepotřebný nábytek a jiné věci do domácnosti. „Pokud někdo má nepotřebný nábytek ve slušném stavu, elektrické domácí spotřebiče a další věci pro domácnost, budeme rádi, když se nám ozve na telefonní číslo 739 396 385, nebo e-mail: bayer@portavita.cz,“ uvedl vedoucí spolku Portavita David Starzyczny.