Dobrou zprávou je, že zaměstnanci Slezské nemocnice jsou zdraví a bez větších problémů. To i nadále umožňuje zajišťovat provoz na všech odděleních.

Slezská nemocnice v Opavě. | Foto: Deník

Pacienti s covidem končívají na infekčním oddělení a tam situace zrovna příznivá není. „Většina u nás hospitalizovaných pacientů se nachází ve středním až těžkém stavu a jednoho pacienta se nám v minulém týdnu už zachránit nepodařilo. Nemá smysl debatovat o tom, do jaké míry to má na svědomí covid a do jaké něco jiného, protože kdyby covid nedostal, žil by,“ míní primář oddělení Petr Kümpel. V současné době léčí se svými kolegy šestnáct pacientů s tímto zákeřným onemocněním.