Slezské zemské muzeum zpřístupňuje po téměř půl roce znovu některé objekty a návštěvníci v nich najdou stálé expozice i nové výstavy.

Na snímku v pozadí Slezské muzeum. | Foto: MSK

Od úterý 11. května mohou zájemci vždy od úterý do neděle dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hodin navštívit hrabyňský Národní památník II-světové války.