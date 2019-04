„Chceme výhledově hrad zpřístupnit lidem zdarma. Přesněji vstup na hradní nádvoří. Už pro letošek jsme snížili ceny vstupenek na 60 korun,“ uvedl Šumbera.

Důvod je každému jasný. „Hrad leží na křižovatce cyklostezek, kolem proudí davy lidí a my chceme, aby se hrad stal rodinným cílem výletů. Lidé přijdou, odpočinou si, dají si něco k jídlu a pití, případně si prohlédnou expozice. Až do těchto expozic bude vstup zpoplatněn. To je náš cíl a záměr. Ideálně bychom chtěli tento model spustit v roce 2020,“ uvedl Šumbera.

V dubnu je Slezskoostravský hrad otevřen od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin.

V sobotu 13. dubna se uskuteční tradiční velikonoční jarmark s ukázkami řemesel a prodejem lidově uměleckých výrobků.

Poslední dubnový víkend (27. a 28. dubna) bude hrad patřit milovníkům gastronomie. Garden Food Festival se spojil s Karnevalem chutí a pod značkou GFF se přestěhoval z Dolní oblasti Vítkovic právě na Slezskoostravský hrad.