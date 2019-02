V případu smrtící drogy – syntetických canabinoidů – padlo další obviněný. Stíháno je nyní deset osob. Posledním se stal muž (47 let) z Ostravy.

„V Ostravě měl poskytnout předmětnou látku dalšímu muži výměnou za jinou věc. Poškozený látku aplikoval, přičemž po požití byl stižen silnou nevolností a ošetřen lékařem,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

Stoupl i počet intoxikovaných. Při zkoumání dřívějších případů se ukázalo, že u jednoho z nich sehrály hlavní roli syntetické drogy. V nemocnici již skončilo více než dvacet lidí.

Dva muži zemřeli. Minulé pondělí po vykouření drogy a konzumaci alkoholu zkolaboval bezdomovec v centru Ostravy. Kamarádi, náhodní svědci ani přivolaní záchranáři mu již nedokázali pomoci. Druhá oběť je z Hlučína.

Jeden z obviněných, který zavinil smrt bezdomovce v Ostravě, je ve vazbě. Hrozí mu až osmnáct let žaláře. Další jsou stíhání na svobodě. Ve vězení by mohli strávit až pět let.

Policisté, strážníci i pracovníci různých institucí a organizací pokračují v kampani upozorňující na nebezpečné drogy.