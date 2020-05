"První pád cyklisty se odehrál okolo půl sedmé ráno na Frýdecko-Místecku, kde si poranění hlavy přivodil čtyřiatřicetiletý muž. Dopoledne jej následoval sedmačtyřicetiletý muž v Karlově na Bruntálsku, v tamním bike parku. Utrpěl zranění hrudníku a horní končetiny," uvedl mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Dalších třináct zraněných potřebovalo pomoc záchranářů mezi 15. a 23. hodinou.

"Nejprve pád jednaosmdesátiletého cyklisty s poraněním hrudníku na Frýdecko-Místecku, v půl páté dalších dvou na Novojičínsku a Bruntálsku (oba středně závažná poranění). O hodinu později zasahovali horští záchranáři, RZP Rýmařov a vrtulník u devítiletého chlapce opět v Karlově (Bruntálsko)," uvedl dále Humpl.

ZRANĚNÝ CHLAPEC

Více k úrazu chlapce v Jeseníkách uvedli členové horské služby.

"Horská služba byla požádána o zásah s tím, že chlapec je i s rodinou na dolní stanici lanovky Expres. Měl veliké bolesti, takže jsme mu se souhlasem otce šetrně rozstřihli kalhoty a sundali cyklistické chrániče. Pak jsme mu dali vakuovou dlahu a přes našeho dispečera jsme se domluvili na asistenci vrtulníku Letecké záchranné služby z Ostravy,“ uvedl k výjezdu k devítiletému chlapci, který na horském kole utrpěl zlomeninu stehna, Ondřej Šimko, zasahující člen Horské služby Jeseníky.

„Pacienta jsme umístili do vakuové matrace a za doprovodu maminky jej převezli na naší terénní čtyřkolce. Dopravili jsme ho na parkoviště pod skiareálem, kam vzápětí dosedl vrtulník,“ doplnil Ondřej Šimko.

„V jednom případu se jednalo o zlomenou klíční kost, ve druhém pak o pravděpodobně zlomený prst. Faktem je, že krásné počasí přilákalo na cyklotrasy v Jeseníkách velké množství milovníků horských kol. Všechny proto vyzývám, aby bezpodmínečně dodržovali bezpečnostní pravidla pro horské cyklisty,“ varuje večejnost Vítězslav Kaller, náčelník Horské služby Jeseníky s tím, že jen za tuto sobotu museli členové horské služby zasahovat u těch případů zraněných cyklistů na Karlově.

DALŠÍ ÚRAZY V KRAJI

Mluvčí krajské ZZS Lukáš Humpl pak vyjmenoval další sobotní úrazy cyklistů, které následovaly. Jednalo se o zranění ženy středního věku po pádu z kola na cyklostezce v Úvalně (okres Bruntál), úraz dalšího devítiletého cyklisty, tentokrát v Ostravě a v devatenáct hodin sedmapadesátileté ženy, rovněž v Ostravě.

"Dítě ve věku 15 let bylo zraněno také ve Frenštátu (Novojičínsko). Vícečetná poranění – horní a dolní končetiny, hlavy, si ve dvacet hodin přivodila pětačtyřicetiletá cyklistka v Ludgeřovicích na Opavsku, a o několik minut později poranění hlavy žena ve věku 65 let v Bohumíně," dodal mluvčí s tím, že v půl desáté večer pak následoval střet dvou cyklistů – mužů 53 a 56 let, ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku, u něhož zasahovaly tři týmy ZZS MSK. Mladší z mužů byl ošetřen s podezřením na otřes mozku, starší byl pak s vážným poraněním hlavy transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě.

Posledním zraněným cyklistou za sobotu byl pětašedesátiletý muž na Frýdecko-Místecku.