Pondělní slunečné dopoledne je ve Dvorcích poklidné a mírumilovné. Starosta Jan Božovský dohlíží na náměstí na zprovoznění kašny. U trafiky postávají dva Romové a sem tam pronesou pár slov s prodavačkou. Z místního secondhandu vychází několik žen s malými dětmi. Nic nenasvědčuje o tom, že by v obci došlo k nějakému dramatu.

PROBLÉM DVORCŮ: UBYTOVNA

Přesto před dvěma dny se tu místní lidé shromáždili na demosntraci, aby podpořili zbitého zahrádkáře. Toho 4. dubna napadla a zranila romská rodina, která se teprve před pár dny do obce přistěhovala. Pronajala si byt v jednom ze dvou domků, které slouží jako ubytovna. Domky jsou místním trnem v oku. Bojí se, že se sem kdykoliv mohou nastěhovat konfliktní nebo jinak problémoví sousedé.

“Co jsem tu sedmapadesát let, tak jsem to nezažila, s našimi Rómy nikdy nebyly problémy. Nejlepší by bylo, kdyby obec ty dva baráky koupila a nechala zbořit. Jsou to stejně domy na spadnutí,” prohlásila paní z trafiky. Shrnula tak pocity a názory mnoha místních lidí.

Po čtvrtečním incidentu se jejich hněv neobrátl vůči místním Romům. Těch se naopak zastávají. Nelíbilo se jim chování příslušníků jedné konkrétní problematické rodiny, která nemá s Dvorci nic společného. Přišla sem jen kvůli ubytování.

MÍSTNÍ ROMOVÉ NÁSILÍ ODSOUDILI

“Bydlím tu už devatenáct let a nic se zde zatím nestalo, až když se sem přistěhovali tihleti z Anglie, ani pořádně neuměli česky. Jsem taky Róm, ale jejich chování odsuzuji, ti nepatří mezi nás,” řekl jeden z dvoreckých obyvatel Mirek Koky.

Dvorečtí obyvatelé, Čech vedle Róma, se v sobotu shromáždili k protestu před dvěma problémovými domy. Rómská rodina, jejíž příslušníci zbili zahrádkáře, bydlela ve Dvorcvích krátce hned příští den po demonstraci se sebrala a odjela.

“To setkání nemělo žádný rasistický podtext, proběhlo v klidu, byl to jen protest proti násilí, výzva k tomu, aby ta rodina obec opustila,” hodnotil sobotní akci starosta Dvorců Jan Božovský. Dodal, že obec se bude zabývat možností odkoupit dva problémové domy, které slouží jako ubytovna, ale jen toto podle něj není řešení.

“Škoda, že umřel Staňa Krosčen, v prosinci odešel. Ten uměl zařvat, ten si uměl udělat pořádek, místní Romové z něj měli respekt. Brali ho jako autoritu,” zavzpomínala v obchodě jedna z nakupujících žen na spontánního předáka dvoreckých Rómů.

“S našimi místními Romy jsme nikdy neměli problémy. Přistěhovali se ze Slovenska, postavili domy, žili tu slušně a stále žijí,” dodala žena, ale své jméno zveřejnit nechtěla.