Zprošťující verdikt si v úterý u frýdecko-místeckého okresního soudu vyslechlo sedm radních, které obžaloba vinila z toho, že prodali pod cenou městské pozemky. Na lavici obžalovaných se sešli také stávající primátor Michal Pobucký (ČSSD) i dva jeho sociálně demokratičtí předchůdci v čele města, Petr Cvik a Eva Richtrová.

„Jsem rád, že žijeme stále v právním státě, protože všichni právníci, kteří se zabývali komunální problematikou a tím, zdali může být zastupitel za hlasování v takové kauze odsouzen, tak na začátku říkali senátu, že to je nesmysl. Rozsudek potvrdil, co říkáme celou dobu, že to bylo vykonstruované,“ řekl Michal Pobucký.