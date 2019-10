Rozsudek ve středu vynesl Krajský soud v Ostravě. Žena byla uznána vinnou z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Verdikt není pravomocný. Žalobce i Jaroslava N. si ponechali lhůtu k vyjádření.

Krvavé drama se odehrálo ve večerních hodinách posledního dne loňského roku v chatě v Opavě. Žena v osudnou chvíli připravovala s nožem v ruce večeři. Muž ji napomenul, že pije hodně vína. Jaroslava N. podle státního zástupce na kritiku reagovala tím, že manžela bodla nožem do břicha. Obžalovaná však tvrdila, že se na nůž napíchl sám. „Udělal krok a nůž, který jsem držela v ruce, se mu vrazil do břicha. Myslela jsem, že se mu jen trochu zapíchl do špeku,“ řekla žena, která poté umyla nůž a dala jej do příborníku. Manželovi řekla, aby si šel lehnout do ložnice. Když zjistila, že jde o vážné zranění, přivolala vnuka a syna, kteří kontaktovali záchranáře.

Soud verzi o napíchnutí se neuvěřil. Dvanácticentimetrový bodný kanál by podle znalců tímto způsobem vzniknout nemohl. Jaroslavě N. hrozilo osm až šestnáct let žaláře. Senát nakonec rozhodl u uložení trestu na samé spodní hranici.