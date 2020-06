Státní zástupce v úterý u vsetínského okresního soudu navrhl v souvislosti s požárem památkově chráněné chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech Pavlu Pryszczovi z Karviné podmíněný trest za obecné ohrožení z nedbalosti.

Video: Deník/Lukáš Kaboň

Muž podle obžaloby způsobil požár, když v roce 2007 zanedbal opravu komínů. Hrozí mu dva roky až osm let vězení, státní zástupce Jiří Sachr navrhl obžalovanému udělit trest dvou až tří let vězení s podmíněným odkladem na delší zkušební dobu, což je až pět let. Libušín postavený v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče shořel v březnu 2014. Obžalovaný odmítl u soudu vypovídat. Rozsudek by měl být vynesen ve čtvrtek.