Více jak dvacet výjezdů evidovali moravskoslezští hasiči k pondělnímu podvečeru v souvislosti se silným větrem v Moravskoslezském kraji. Nejvíce v okrese Ostrava (9), dále Opava (5), Karviná (4), Nový Jičín (3) a Frýdek-Místek spolu s Bruntálem mají po jedné události. "Převážně se jednalo o odstraňování vyvrácených a polámaných větví a stromů," uvedl v pondělí 5. dubna mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp.

Splav smrti. I takové přízvisko dostává jez ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Kamenec. Podle místních zde k utopení osob dochází každý rok. A do smutných statistik se zapíše i tragédie z pátku 2. dubna, kdy zde utonuli tři mladí muži.

To, co se tam stalo, je hrozné. Nechce se mi věřit, že by něčeho takového byl schopen. On byl hodný člověk, řekla o matkovrahovi z Kunína žena, která rodinu poměrně dobře zná. Také tyto informace Deník zjistil při návštěvě Kunína na Novojičínsku, kde muž zabil matku ve společné domácnosti.

Dramatické události ve Frýdlantu nad Ostravicí pokračovaly také během víkendu. Záchranáři měli v sobotu večer napilno, zasahovali tam u vážně zraněné dívky.





Pojďte se podívat na Velikonoce v kostelích a městech

V průměru zde na nedělní mše chodí okolo 350 lidí. Na Mši svaté na Velikonoční pondělí 5. dubna 2021 to v Římskokatolické farnosti Stará Bělá v Ostravě vypadalo pochopitelně poněkud jinak.

Přípravy na Velikonoce jsou v křesťanské tradici spojené s čtyřicetidenním půstem. Pro praktikující katolíky „půst“ většinou znamená střídmější stravování nebo pár týdnů vegetariánství. Postní doba letos skončila 2. dubna. Deník navštívil svěcení jídla v Holčovicích.

Druhé „covidové“ velikonoční svátky a vládní omezení pro pořádání bohoslužeb. Některé farnosti se proto rozhodly mše svaté během velikonočního týdne vysílat online. A kostely procházely i dezinfekcí. Podívejte se.

Jedním z vděčných míst vycházek kdykoli jsou Hukvaldy, zejména místní hrad a obora. Ne jinak tomu bylo také o velikonočním víkendu 2021.

Ani Ostrava nezůstala na Velký pátek pozadu a její ulice zaplavila velikonoční výzdoba. Podívejte se na fotogalerii Deníku.

V Karviné na Masarykově stojí před zámkem bříza ozdobená kraslicemi a pod ní jsou květináče v podobě kraslic a v nich květiny. Strom má symbolizovat příchod barevného jara. Výzdoba je proto pestrá s poselstvím lepších zítřků a naděje.