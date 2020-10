V Linhartovech řeka Opavice tvoří státní hranici. Daleko od hlavní silnice leží v zátočině pár domků a chat. Kromě místních nikdo nemá důvod sem chodit. Když byl na Opavici vyhlášený druhý povodňový stupeň, sousedé na břehu sledovali místo, kde se v roce 1997 z břehu uvolnil první kámen.

Vzápětí si řeka našla novou cestu. Paní Parchavé strhla kus domu, a ostatním odnesla vše, co si postavili na svých zahradách. Co se od té doby změnilo? Byla zde přijata nějaká opatření, aby se neštěstí v takovém rozsahu už neopakovalo?

Nové koryto zasypali

Josef Mrkva ukazuje: „Tady jsem měl včelín, tu stála garáž a chlívy. To všechno mi v roce 1997 sebrala voda. Místo aby ten břeh po povodni pořádně zpevnili, jen zavezli nově vymleté koryto nějakým bincem a hlínou, ze které trčely pařezy. Povodně 2007 a 2009 to vydrželo, ale jestli se uvolní těch pár kamenů, kterými zpevnili břeh, tak to během chvilky zase všechno sebere voda a s námi bude konec.“

Ani paní Parchavá nechápe, proč zákrutu před jejich domem vodohospodáři místo bytelných betonových hrází jen zpevnili velkými kameny. „Nemůžou tu zatáčku nějak vybetonovat, nebo tam zarazit piloty? Podobné šutry tu byly už při povodni 1997. Chvíli do nich narážela voda, než se první uvolnil. Pak se podemílání rozjelo naplno. To jsme se už běželi schovat na půdu, ale pořád jsme viděli do zahrady. Naše šopa stála na svém místě, a najednou se celá probořila. Už to bylo pod ní podemleté. Během chvilky z ní nezbylo vůbec nic. Neuplavala, ale probořila se. Při povodni se tam vytvořilo nové řečiště.“

Jan Mašek se vydal ke známým, aby byl od řeky co nejdál. „Když jsme se pak šli z dálky podívat, jestli náš dům ještě stojí, zrovna plavala kolem něj přes naši zahradu cizí stodola. Obrovská budova. Držela pohromadě až k té zatáčce. Tam se najednou rozpadla, jen se po ní zaprášilo. Nedivte se, že se po těchto zkušenostech ze všeho nejvíc bojíme podemílání břehů,“ doplnil Jan Mašek.

Proč jinde břehy zpevňují?

Dnes už je Josef Mrkva v důchodu, ale čtyřicet let pracoval jako řidič autobusu, takže dobře zná situaci v okolních obcích. „Můžu vyprávět, kde všude se po povodních opevňovala koryta. Ve Spáleném, Valštejně, Dlouhé vodě nebo v Čakové. Tam zregulovali i úplně malé potůčky. A srovnejte to s tím, jak řeka vypadá tady. Kdyby aspoň prořezali ty nakloněné stromy na březích. Pří každém vichru se nějaký vyvrátí do koryta. Vnučka už psala do Polska, aby se lépe dohodli na údržbě zeleně s Povodím Odry,“ doplnil Josef Mrkva.

Pohraničníci se starali

Sousedé společně prožili desítky let u řeky na česko-polské hranici.

„Dokud se hlídaly hranice, žádný problém s údržbou stromů nebyl. Čeští i polští pohraničníci měli rozdělené úseky a byli domluvení, jak udržovat stromy, aby nezpůsobily problém. Velké káceli a mladé tu nechávali. Podívejte se jaké obrovské stromy už narostly v místech, kudy v roce 1997 vedlo nové koryto řeky. Hranice se nehlídá, nikdo sem nechodí a na stromy i na nás všichni kašlou. Městský úřad, Povodí Odry i Poláci,“ postěžovali si sousedé, kteří v zapomenuté zátočině řeky Opavice přežili další povodeň.