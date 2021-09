Po dokončení bude bude možné dojet po čtyřproudové silnici dálničního typu od hraničního přechodu v Chotěbuzi na obchvat Třince, do Hrádku a dále směrem ke hranici se Slovenskem v Mostech u Jablunkova.

Budovaný úsek je dlouhý 5400 metrů a spojí dálnici D48 se silnicí I/11, která ve čtyřproudové verzi dnes konči v Neborech. Zejména pro obyvatele Hnojníka a Stříteže to bude znamenat obrovskou úlevu, středem obcí už nebudou jezdit stovky kamionů denně. Uleví se také Ropici u Českého Těšína, kudy dnes kamiony ve směru Chotěbuz - slovenská hranice projíždějí.

Stavba přeložky silnice I/68 mezi Stříteží a Hnojníkem pokračuje. Poznají to zejména řidiči jezdící po dálnici D48 mezi Českým Těšínem a Frýdkem-Místkem v úseku poblíž Třanovic a odbočky na Hnojník. Už několik měsíců je tam doprava svedena do jednoho pruhu a auta podjíždí dvě budovaná přemostění dálnice a jednu lávku pro pěší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.