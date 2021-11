Spor o padesát korun. I tak by se dala ve stručnosti popsat ostravská slovní pře komunistických zastupitelů s představiteli dopravního podniku. Opozici přišlo diskriminační, že ceny jízdného pořízeného elektronicky jsou výhodnější než při fyzické koupi.

Doprava v Ostravě. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Starosta Ostravy-Michálkovic Martin Juroška psal dokonce i do Vídně, aby si ověřil, jaké jsou tamní poměry při koupi jízdného. Učinil tak v reakci na to, co hlavní město Rakouska jako vzor k inspiraci uvedl ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Poměry v Ostravské MHD – výhodnější ceny dlouhodobého jízdného zakoupeného elektronicky – označil Juroška za „diskriminační praktiky“.