„K dopravní nehodě došlo kolem 13. hodiny v Ostravě-Hrabůvce v ulici Místecké. Řidič automobilu nestačit zastavit a zezadu narazil do motocyklisty, který upadl a utrpěl zranění. Řidič nezastavil, zraněnému neposkytl pomoc a z místa ujel,“ informovala o nehodě policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Motocyklista byl ošetřen záchranáři a převezen do nemocnice.

„Kriminalisté začali shromažďovat informace k řidiči, který ujel a současně dokumentovali veškeré okolnosti, související s nehodou. Z nich vyplynulo, že se jednalo o osobní automobil Škoda Octavia. Byla zjištěna i další fakta k předmětnému vozu a za zhruba 24 hodin byl kontaktován podezřelý řidič. Kriminalisté zajistili předmětný vůz muže, který měl řidič po skutku zaparkovat u domu v jedné z obcí na Frýdecko-Místecku,“ informovala dále moravskoslezská policejní mluvčí Gabriela Pokorná s tím, že ve středu policejní komisař zahájil trestní stíhání 28letého muže pro trestné činy ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.

„Vzhledem k tomu, že řidič z místa ujel, hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let. Pokud by potřebnou pomoc poskytl, pak zákon pamatuje na pachatele skutku ublížení na zdraví z nedbalosti trestem odnětí svobody až na jeden rok. Muž své protiprávní jednání policistům doznal," poznamenala dále mluvčí.

Jedním z důvodů, proč měl místo nehody opustit bez zastavení a poskytnutí pomoci zraněného, mělo být to, že si byl vědom předchozího požití alkoholu a obával se, že by se to prokázalo při případné dechové zkoušce.