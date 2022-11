„To, co píšou média, je slušně řečeno velmi přehnané. Pokusím se vysvětlit, co se tam vlastně stalo,“ říká Kořínek na svých přednáškách, které jsou spojené s křtem jeho nové knihy Střípky ze Srí Lanky. Pravdivost jeho slov na přednáškách potvrzují očití svědci, kteří letošní dovolenou strávili na Srí Lance v jeho Ladja Beach Resortu.

Pravda? Informace lze těžko ověřit

Je faktem, že vládnoucí rodina přivedla ostrovní stát Srí Lanka s 22 miliony obyvatel do ekonomické krize, takže místní vyšli do ulic protestovat. Kořínek tvrdí, že demonstrace jsou v drtivé většině pokojné. Argumentuje, že časté protivládní demonstrace v hlavním městě neovlivňují celkovou bezpečnostní situaci ani na Srí Lance, ani v České republice.

Pod články jak na Srí Lance zmítané násilnými protesty chybí jídlo, léky, toaletní papír, plyn, elektřina nebo palivo bývají jména zkušených novinářů, kteří citují odborníky i místní. Jaká je pravda je těžké nezávisle ověřit. Články o hrůzách na Srí Lance jsou dostupné na internetu. Redaktor Deníku navštívil krnovskou přednášku, aby zaznamenal také Kořínkovu verzi a doplnil tak spektrum dostupných informací o Srí Lance.

Je tam nebezpečně asi jako v Česku

Vladimír Kořínek po návratu do Česka potkal řadu lidí, kteří by se rádi podívali na Srí Lanku, ale dočetli se, že jde o nebezpečnou oblast. „První český celník nebo pasovák na letišti koukl do mých dokladů a říká: Vy jedete ze Srí Lanky? Tam to ale musí být hrůza. Psali, jak je to tam strašně nebezpečně. Já bych teda na Srí Lanku určitě nejel. To samé mi pak řekl recepční v hotelu a pak řada dalších, když zaznělo slovo Srí Lanka. Snažil jsem se jim vysvětlit, že je to tam stejně nebezpečné nebo spíš stejně bezpečné jako v České republice. Že všichni turisté, nejen čeští, si tam letos užili skvělou dovolenou. Rekreovali se v pohodě a v klidu. Je pravda, že místní mají benzín na příděl, ale pro turistiku tam žádná omezení neplatí,“ řekl Kořínek s tím, že poslední dobou naštěstí už tak poplašné články o Srí Lance nevychází.

Odhadl škody na desítky milionů

Vladimír Kořínek kontaktoval některé novináře, aby je upozornil, že demonstranti na Václavském náměstí ani v hlavním městě Srí Lanky nejsou reprezentativním vzorkem populace. Není správné citovat v médiích jejich drsné silácké řeči bez upozornění, že jde o pochybný zdroj. „Autorka článku Bude se zabíjet, říká Srílančan mi odpověděla, že by ve svých textech nezměnila ani slovo a že kvůli pár turistům, které mohl článek odradit od návštěvy Srí Lanky, své názory nezmění. Našel jsem na stránkách ministerstva turistiky statistiku, že před kovidem přijelo na Srí Lanku na dovolenou 3700 Čechů. Letos jich přijelo 1200. Kdyby takové články odradily 2000 turistů a každý z nich by mohl během dovolené utratit 800 dolarů, tak jde o škody v desítkách milionů korun. Tyto peníze budou obyvatelům Srí Lanky chybět,“ pokusil se Kořínek vyčíslit škody.

„Když v dubnu vyšel první článek, měl jsem denně padesát telefonátů co se to u nás na Srí Lance děje za hrůzy. Jak kvůli ekonomické krizi chybí léky, plyn a potraviny, v panice umírají lidé a teče krev. Některé specifické dovážené léky asi docházely, ale potravin bylo vždycky dost. Zdravotnictví na Srí Lance má úroveň, na jakou jsme zvyklí z Evropy,“ popsal Kořínek svou zkušenost s tím, že i v Česku se občas ztenčí zásoby nějakého konkrétního léku. Zatímco čeští čtenáři trnuli, jak je to na Srí Lance nebezpečně, čeští turisté, kteří byli ubytováni v komplexu Vladimíra Kořínka, o žádném riziku nebo nedostatku nevěděli. Užívali pohodovou dovolenou se spoustou výletů.

„Možná zaznamenali fronty u benzínových pump, ale protože turisté na Srí Lanku přináší peníze, tak pro všechny co mají licenci podnikat v turistice bylo paliva vždycky dost. Občasné výpadky proudu jsou tam běžné, takže máme vlastní generátor. Měli jsme vždy dostatek plynu i benzínu. Jediný naplánovaný výlet jsme nemuseli rušit. Nanejvýš jsme nemohli za vstupenky platit elektronicky, když zrovna nešel proud,“ popsal Kořínek situaci z pohledu českých turistů a svědci v publiku mu přitakávali.

Chybí toaletní papír? Místní ho nepoužívají

Vladimíra Kořínka nejvíc pobavil článek, že na Srí Lance chybí potraviny, olej a toaletní papír. „Oleje a potravin bylo vždycky dost. Autor článku asi neví, že v těchto končinách Asie lidé používají spršku a levou ruku místo toaletního papíru. Vyfotil jsem mu tržnice plné potravin a regály s toaletním papírem v turistických oblastech. Zajímalo mě, proč píše o nedostatku, když to není pravda. Odpověděl, že čerpal ze seriozních agentur. Nevěřil tomu, co mu říkám. Tito novináři Srí Lance velmi ublížili,“ uzavřel Kořínek téma mediálního pokrytí ekonomické krize na Srí Lance a plynule přešel k její historii, politice, podnebí, náboženskému a etnickému složení obyvatelstva, dopravě, kultuře, přírodě, čajovým plantážím, kuchyni a turistickým cílům. Dokonale vysvětlil roli astrologa, který se v této společnosti vyjadřuje úplně ke všemu, včetně sňatků nebo stavebních povolení.