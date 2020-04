Stará s více než čtyřmi tisícovkami obyvatel je z obou Bělých větší a Koronu tu mají přesně od 14. června 1801! „Tento den byly při svěcení našeho farního kostela vloženy do hlavního oltáře ostatky sv. Urbana, sv. Vitališe a sv. Korony. Tedy i světice vzývané jako patronky proti epidemiím,“ uvádějí faráři Bohuslav s Petrem.

Všechny díly seriálu OSTRAVSKÉ OBVODY

VE STAVU NOUZE najdete zde

A ti v sv. Koronu v listu vyvěšeném na uzavřeném kostele sv. Jana Nepomuckého prosí: „Chraň nás svou přímluvou v době epidemie koronaviru a zároveň posiluj naši víru, aby v utrpení nezeslábla a byla schopná druhé těšit a jim pomáhat!“ Starobělští kněží den co den slouží mši za lidi zapojené do boje proti COVID-19 a samotné nemocné.

U kostela je též vzkaz lidovců českému prezidentovi, v němž si ho berou docela na paškál kvůli čínskými rouškám. „Máte tak krátkou paměť, že chcete z původce nákazy udělat našeho zachránce? Ty ochranné pomůcky nejsou dar, ale normální obchod!“ stojí v něm s tím, že čínský režim zpočátku koronavirus tají, což prý vede k jeho rozšíření.

„Zatím o nikom u nás v karanténě nevíme. Ale, nedivili bychom se, kdyby si to lidi nechávali pro sebe. Aby se jim sousedé radši deset let nevyhýbali…“ zaznívá od obyvatel. Roušku tu nemá nasazenou asi jen socha vodníka ve starobělském parčíku. I jeden se zdejších lékařů uvádí, že patří k „rizikové skupině“ a omezuje své ordinační hodiny.

Hned na okraji menší Bělé – Nové s počtem obyvatel převyšujícím dvě tisícovky – je pohřební ústav Charitas. „K jednomu nebožtíkovi jsme odmítli vyjet, chyběly nám respirátory. Teď je máme od kraje,“ líčí paní Pavlína, dcera jeho zakladatele. Personál se pochopitelně vybavuje ochrannými prostředky předem a nijak nezastírá obavy z nákazy.

ON-LINE situaci v ČR i ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

„Jednáme s krajem o tom, aby se u zesnulých jasně uvádělo, zdali byli otestováni na koronavirus a jaký byl výsledek,“ říká pracovnice rodinného pohřebního ústavu. Ten má, logicky, výjimku ze zákazu provozování služeb. Kromě něj v Nové Bělé zůstává otevřen snad jen krámek s potravinami Vitamín provozovaný zde dlouhou dobu paní Otou.

„Opavské domácí klobásy z udírny jdou na odbyt stejně jako před dvanácti lety,“ popisuje slušně (a čerstvě) zásobená hokynářka. K zákazníkům patří spousta stavařů – budují se tu domky i sportovní hala – a stále častěji novobělští pivaři. Na čepované jít nemohou… narozdíl od starobělských, jimž U Lípy od 16 do 19 hodin prodávají do džbánků.

K TÉMATU

Až do 14. května? V tento den si katoličtí křesťané připomínají památku sv. Korony a doufají, že do uvedeného data bude „veškerá hrozba současného koronaviru překonána a zažehnána“. Světici uctívají jako patronku proti epidemiím a špatnému počasí a mají ji za i symbol vytrvalosti ve víře. Legenda praví, že se sv. Korona v časech pronásledování prvních křesťanů odmítala vzdát (i po stětí manžela Viktora) svého přesvědčení a jeden ze římských císařů ji za to dal krutě popravit – roztržením jejího těla uvázaného mezi pružnými palmami. Kult této mučednice přetrvává v Čechách, Bavorsku či Dolním Rakousku.