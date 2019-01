V Archeoparku Chotěbuz-Podobora obnovují chátrající dřevěné palisády, věže a slovanské hradby.

dřevo by se postupně stávalo nebezpečné i pro návštěvníky a zaměstnance archeoparku. Na snímku ukazuje zničené kusy modelu slovanských hradeb ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka. | Foto: Deník/Richard Kutěj

Staří Slované uměli svá osídlení stavět i tak, aby byla co nejhůře dostupná pro případné nepřátele. Stovky let po jejich původním osídlení to dnes poznávají i stavbaři, kteří obnovují chátrající dřevěné palisády, věže a slovanské hradby v Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Dostat sem potřebný materiál a vybavení bývá někdy těžký oříšek.

Současné stavby v archeoparku byly dělány tak, aby co nejvěrněji kopírovaly i původní technologické postupy z dávných dob. Jejich zemní části byly umístěny přímo do země. Věrnost historickým stavebním technologiím ale přinesla i postupnou zkázu.

„Veškeré objekty jsme pravidelně ošetřovali potřebnými nástřiky, zvenčí se léta zdálo být vše v pořádku. Postupně jsme ale zjišťovali, že některé kůly jsou například nestabilní při velkých větrech. Dendrologický průzkum pak ukázal, že zvenku zdánlivě zdravé dřevo je napadeno dřevokazným hmyzem a půdními mikroorganismy zevnitř, tedy přímo z půdy,“ vysvětluje při kontrolním dni přímo na místě ředitel provozovatele archeoparku, kterým je Muzeum Těšínska, Zbyšek Ondřeka.

Obnovené modely obydlí dávných Slovanů jsou tedy již nově založeny do betonového základu. Stejně tomu bude také v případě palisád, věží a slovanských hradeb. „Je to takový kompromis,“ podotýká ředitel Muzea Těšínska.

Současným celosvětovým trendem je totiž stavět modely dávných osídlení tak, jako tomu bylo původně.

Týká se to především míst, která naši dávní předkové skutečně osídlovali, což je i případ Chotěbuze. V některých zemích jdou tak daleko, že dané stavby dělají zásadně jen za použití tehdy dostupného nářadí. Běžný návštěvník ale betonové základy nepozná a stavby v Chotěbuzi jinak věrně odpovídají tomu, co zde stálo při původních osídleních.

„Je to výzva, nejtěžší je vzhledem k umístění lokality řešit logistické problémy, musíme dodržovat i podmínky památkového ústavu a archeologů. Není to zkrátka obvyklá stavba,“ popsal pak nelehký úkol po stavební stránce projektový manažer zhotovitele díla Petr Piprek.

Akce potrvá do konce příštího roku a archeopark má nyní lehce omezený provoz.