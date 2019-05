/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na své si přišli milovníci historických vozidel, kteří se v sobotu vydali na Masarykovo náměstí do centra Ostravy, kde se konala akce Veteran Rallye Ostrava 2019.

Pozornost poutala například Tatra 57 vyrobená v roce 1932, ve které již řadu let jezdí Jiří Klein (84 let) se svou partnerkou Erikou Jordánkovou (82 let) z Ostravy-Fifejd.