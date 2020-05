Důl Darkov ve Stonavě, kde je mezi zaměstnanci už okolo 200 nakažených, přerušil těžbu. V práci jsou pouze lidé zajišťující čerpání vody a větrání dolu. „V podzemí se pohybuje 150 zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečný chod dolu. Takto fungujeme od pátku, abychom dosáhli toho, aby se do práce vrátili jen zaměstnanci, kteří prošli testováním s negativním výsledkem," uvedl David Hájek, ředitel provozu OKD.

Podle hejtmana Ivo Vondráka nelze důl je tak zavřít, znamenalo by to zavření celého OKD. „Technologický útlum těžby je v daný okamžik jediné možné řešení, pokud nechceme zavřít celé OKD, a to v daný okamžik nikdo nechce, protože je to velký zaměstnavatel," uvedl Vondrák v pondělí po jednání krizového štábu.