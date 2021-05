Kampus Ostravské univerzity na Černé louce už získává konkrétní tvar. Dvě nové budovy – Zázemí pro sport, zdraví a technologie a Klastr umění a designu – budou udávat ráz části centra, která byla podle Ostravanů dlouhodobě zanedbaná.

Prostor mezi nábřežím Ostravice a divadlem Antonína Dvořáka vyplní nejen unikátní budovy kampusu, ale hlavně příležitosti pro kvalitní trávení volného času, které budou vytvářet lidé kolem nich. Kolaudace areálu je plánována na polovinu roku 2022 - vizualizace společně s aktuální podobou stavby naleznete ve fotogalerii výše.

Každého na první pohled zaujme vzhled obou budov rostoucích za divadlem Antonína Dvořáka, jednak žebrovaná krychle Klastru umění a designu a pak překvapivý běžecký ovál na střeše Zázemí pro sport, zdraví a technologie.

Atraktivní relax i podpora ekologie

V Ostravě u výstaviště Černá louka pokračuje 20. května 2021 výstavba nových budov Ostravské univerzity.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Pokud jde o náš komplex, není to něco, co bychom si vymysleli tady v Ostravě. Obdobná univerzitní centra jsou například na Massachusettské univerzitě ve Spojených státech nebo v Cardiffu ve Velké Británii, a to včetně zmíněného oválu (Jogging/Walking Track). Ten slouží jako aerobní zóna všem ostatním tělocvičnám a využívat ho budeme také pro náš rozsáhlý vědecký výzkum běžců. Dalším výrazným prvkem je široké pobytové schodiště, které bude obě budovy přirozeně propojovat. Můžete si ho představit jako tribunu olympijského parku, který se v Ostravě často pořádá nebo hlediště pro kulturní program a zároveň si tam kdykoli vychutnáte příjemnou chvilku mezi přednáškami. Kdo chodil sportovat na Bazaly, potvrdí, že je právě vybíhání schodů populární aktivitou intervalových tréninků. S projektanty jsme mysleli i na ekologii, počítáme se zužitkováním dešťové vody, zatravněnou střechou nebo recyklací tepla a elektřiny,“ říká děkan Pedagogické fakulty Daniel Jandačka, který se na plánech a náplni projektu na Černé louce podílel od samého počátku.

Podle jeho slov je bolestí Ostravy chybějící gymnastická hala, obdobné zázemí, jaké nabídne vybavená gymnastická tělocvična kampusu, je nejblíže v Praze. Nedostatečné kapacity v Ostravě pokryje i budoucí hala míčových sportů.

Takto vypadala stavba začátkem března 2021:

„Jedinečnost Zázemí pro sport, zdraví a technologie je však hlavně v široké nabídce různých sportovišť na jednom místě, díky kterým budou moct sportovci modelovat své tréninky přesně podle svých potřeb. Všechny sporty potřebují rozvoj základní gymnastiky, a když mají trenéři k dispozici například jen basketbalové hřiště, a ne jámu nebo trampolínu, tak musí improvizovat a dělat kompromisy, protože jít za speciálními podmínkami o patro výš nebo jet přes půl Ostravy, je velký rozdíl. Navíc vznikne jedinečná synergie mezi sportovišti a výzkumným zázemím pro sportovní vědy. Vznikne tady například jedinečná Biomechanická laboratoř napojená právě na běžecký ovál, fyziologická laboratoř či laboratoř Behaviorálního zdraví,“ pokračuje Jandačka.

Sportoviště jsou také v okolí zázemí. Venku bude speciální chodník pro bosou chůzi i kurt na plážový volejbal, uvažuje se o jezdectví, kanoistice nebo jízdě na kolečkových lyžích. Areál je totiž postaven v bezprostřední blízkosti soutoku Ostravice s Lučinou a také cyklostezky, která vede až do Beskyd.

„Věříme, že oživíme nejen samotnou Černou louku, ale i řeku Ostravici a její okolí. A kromě toho, že si k nám budou moci Ostravané přijít s radostí zasportovat, pro ně chystáme také poradnu pohybových programů. Díky různým restrikcím mnoho z nás ztratilo kardiorespirační zdatnost. V poradně tak budou naši odborníci, a především také studenti nových studijních programů ze vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport a Kinantropologie pomáhat lidem s vhodným pohybovým programem třeba i s přihlédnutím k věku, životnímu prostředí nebo motivaci k pohybové aktivitě. V zázemí budeme realizovat také základní výzkum. Za pomoci zobrazovacích metod zde například budeme sledovat vlivy nejrůznějších forem, objemu, intenzity pohybové aktivity a vnějšího prostředí, ve kterém jsou prováděny, na měkké tkáně lidského těla i kosterní systém,“ dodal Jandačka.