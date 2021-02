Řidiče, projíždějící Přerovem, čekají od března krušné časy. Tovární ulici u autobusového nádraží obsadí těžká stavební technika, protože zde naplno vypukne stavba průpichu. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem, vyčíslilo náklady na jeho zbudování na bezmála 190 milionů korun.

Samotnému zahájení stavby předcházelo zbourání čtyř obytných domů v Komenského a Kramářově ulici, ale průpichu musely ustoupit i objekty v areálu Juty.

„Už na jaře vjede do lokality v Tovární ulici u autobusového nádraží těžká technika, která se v následujícím roce přesune na Velké Novosady. Aktuálně řešíme, jak uspořádat autobusovou dopravu, aby byl bezpečný pohyb pro cestující, kteří se potřebují dostat k nástupištím.

Budeme muset také najít vhodnou trasu pro chodce, kteří míří od nádraží do centra města,“ uvedl přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Co všechno se změní?

„Tovární ulici čeká rozšíření na čtyřpruh, úprav se dočkají i křižovatky na Velkých Novosadech a u nádraží. Dojde i ke změnám v Kramářově ulici, která je nyní jednosměrná z Husovy ulice, ale bude z Čechovy. Součástí stavby je také nová cyklostezka,“ vyjmenoval.

Stavebníci budou pracovat až do října v Tovární ulici a v příštím roce se přesunou na Velké Novosady.

„Pro řidiče to bude hodně náročné období - je to stavba, která zasáhne do života všech občanů, protože to jinak nejde udělat,“ poznamenal Tomáš Navrátil.

Průpich je součástí vnitřního průtahu městem, jehož stavba začala už před lety mimoúrovňovým křížením v Předmostí.

Hustá doprava ve směru od Olomouce a Ostravy díky mimoúrovňovému křížení mine věčně ucpaný podjezd v Předmostí a auta zamíří po nové estakádě nad železniční tratí. Dál pak budou pokračovat po Polní ulici, která se rozšíří na čtyřpruh, směrem k autobusovému nádraží.

Za 189 milionů

Začátek takzvaného průpichu je na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská, silnice protne areál Juty a napojí se na Tovární ulici. Stavba průpichu přijde na 189 milionů korun.

„To, co je magistrála pro Prahu, je průpich pro Přerov. Stavba výrazně přispěje ke zlepšení průjezdu městem,“ shrnul šéf olomoucké správy ŘSD Martin Smolka.

Katastrofální doprava je totiž léta neřešeným problémem Přerova a dokončení posledního úseku dálnice D1 u Říkovic je stále v nedohlednu.

Práce na mimoúrovňovém křížení v Předmostí nyní intenzivně probíhají a estakáda nad železniční tratí má být hotová do května.

„Od května se po nové estakádě začne jezdit a převede se na ni doprava z podjezdu v Předmostí. Na stavbu naváže budování nové okružní křižovatky u Lidlu, jež by měla být dána do předčasného užívání od září,“ uzavřel přerovský radní pro dopravu.