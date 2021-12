„V naší těžařské firmě není nikdo, koho by tato tragédie před třemi lety nezasáhla. S úctou vzpomínáme na všechny oběti i jejich rodiny,“ prohlásila před položením květin k památníku Vanda Staňková, předsedkyně představenstva společnosti OKD.

Starosta Stonavy Andrzej Feber řekl, že tento pietní akt je vzpomínkou na ty, kteří položili životy při výkonu svého povolání.

„Budeme si to připomínat navždy a uděláme vše pro to, aby se na hornictví, které pomalu ale jistě v našem kraji končí, nezapomnělo,“ řekl Feber.

Na vzpomínkové setkání dorazil i Boleslav Kowalczyk, který byl před třemi lety ředitelem OKD. V hornické uniformě, ale už jako soukromá osoba mimo struktury OKD u žulového pomníku ve tvaru slzy zapálil svíčku a poklonil se. Rozhovor však odmítl.

Vyšetřování ani po třech letech neskončilo

Důlní neštěstí se stalo ve čtvrtek 20. prosince 2018 chvíli po páté hodině večer, kdy v oblasti 29. sloje došlo k zapálení a následné explozi metanu. Zasaženo bylo rubání 292 200/1 a čelba 290 220/1, kde probíhaly standardní pracovní činnosti. Osm horníků vyvázlo s různě závažnými zraněními, dalších třináct už to štěstí nemělo. Čtyři oběti byly vyproštěny při prvotních zásazích během likvidace havárie. Ostatní zůstaly za hrázemi a na povrch je vyvezli báňští záchranáři na jaře 2019 s postupným zpřístupňováním místa havárie.

„Poté, co bylo místo výbuchu ohledáno všemi vyšetřovateli a techniky, jsme dostali dostali povolení porub dokopat, ukončit dobývání a vyklidit technologii. Poté jsme místo uzavřeli neprůchodnými hrázemi, místo je zcela nepřístupné,“ uvedl provozní ředitel OKD David Hájek.

Co bylo příčinou tragického výbuchu, při kterém zemřelo 13 horníků a desítka dalších byla zraněna, někteří těžce, není ani po třech letech známo. Vyšetřování vede česko-polský tým, jehož spolupráce je složitější už proto, že je mezinárodní a průtahy v komunikaci a postupu vyšetřování způsobila také koronavirová pandemie, kdy se vyšetřovatelé nemohli navzájem potkávat a vše osobně konzultovat.

Šéfka Okresního státního zástupitelství v Karviné Gabriela Slavíková, která zastupuje sve vyšetřovacím týmu českou stranu, nebyla v pondělí v práci a nedalo se tedy zjisti, kdy budou zveřejněny výsledky vyšetřování příčin důlního neštěstí.

OKD za rok s těžbou končí

Důl ČSM, kde před třemi lety došlo k havárii, je momentálně jediným činným černouhelným dolem v Česku. Těžební firmu OKD vlastní stát prostřednictvím společnosti Prisko, která spadá po Ministerstvo financí. Marian Klásek, předseda představenstva společnosti Prisko, který se v pondělí také objevil ve Stonavě na vzpomínkovém aktu, na dotaz Deníku, zda stále platí jako termín ukončení těžby v dole ČSM na konci příštího roku, řekl, že ano.

„Zatím není znám jiný termín. Možná dojde k posunu o nějaký měsíc dva, takže by se končilo v průběhu prvního kvartálu roku 2022, ale konec těžby v horizontu jednoho roku a něco stále platí,“ řekl Marian Klásek.

Dodal, že ani kvůli momentálně rekordním cenám uhlí, není možné v těžbě pokračovat. „Je pro to několik důvodů. Jednak nejsou připravené poruby, protože během insolvence se nemohlo investovat do ražeb. Navíc je nedostatek kvalifikovaných horníků, takže pokračování těžby by bylo opravdu obtížné,“ řekl Klásek s tím, že OKD momentálně zpracovává další strategii fungování.

Připomněl také, že Evropa před časem deklarovala odklon od uhlí a to stále platí.„Prisko jako majitel OKD se zaměřuje na další období po ukončení těžby, na restrukturalizaci regionu a podobně. To všechno jsou věci, které se také intenzivně řeší,“ dodal Marian Klásek, předseda představenstva společnosti Prisko.