Ten zároveň kategoricky vyloučil spekulace, že by mohlo jít o cílený útok na příslušníky Vězeňské služby. „Byli zkrátka v nesprávný čas na nesprávném místě. V tuto chvíli mi ani není známo, jestli se navzájem znali,“ upřesnil generální ředitel, podle kterého byli oba současní zaměstnanci v ordinaci, kde došlo ke krveprolití, mimo službu a byli proto neozbrojeni.

Mladšímu ze zavražděných příslušníků bylo 39 let a pracoval ve Vazební věznici Ostrava. Jeho o deset let starší kolega z věznice Ostrava – Heřmanice doprovázel do ordinace dvanáctiletou dceru a zachoval se jako hrdina.

Odvedl pozornost střelce, kryl dceru vlastním tělem a zachránil jí tak podle Dohnala bez pochyby život. „Oba dva muži byli jejich přímých spolupracovníků slušní, pracovití a kamarádští lidé. Byli připraveni pomáhat a žili pro své rodiny,“ dodal šéf Vězeňské služby.

Transparentní účet

Rodiny jemu podřízených obětí pondělní střelby se dočkají finanční pomoci hned z několika zdrojů. Vězeňská služba ve spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR otevírá následující pondělí transparentní účet pro veřejnou sbírku na podporu obou rodin. Potrvá do poloviny února.

Zároveň oslavy Dne vězeňství, které se uskuteční 14. prosince, naberou podle ředitele Dohnala charitativní ráz – v hotovosti se budou na pomoc pozůstalým skládat zaměstnanci generálního ředitelství. Podporu v hodnotě 50 – 200 tisíc korun mohou rodiny očekávat v nejbližších dnech díky pojištění. „Máme pojištěné všechny členy,“ uvedl předseda zmíněného odborového svazu Tomáš Machovič. Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové navíc budou mít nejbližší obou obětí nárok na odškodnění v řádu desítek tisíc korun, které náleží ze zákona všem zaměstnancům.