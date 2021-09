Vlak přijížděl do Olomouce se zpožděním 30 minut, které si přivezl již ze Slovenska. Událostí v krajském městě ho navýšil na téměř 45 minut.

„Ve vlaku byl trochu zmatek, někteří začali vystupovat přímo do kolejiště. Nechápu, jak toto může někoho napadnout,“ uvedl jeden z diskutujících.

V uzavřené facebookové skupině Olomoučáci někteří uživatelé uvedli, že někteří cestující začali po zastavení za hlavním nádraží vystupovat přímo do kolejiště.

S cestujícími pak sunul vlak několik set metrů zpět k nástupišti. Podle svědků někteří cestující vystupovali přímo do kolejiště.

K nezvyklé situaci došlo v sobotu na koridorové trati v Olomouci. Strojvedoucí expresu 140 Ostravan ze Žiliny do Prahy zapomněl zastavit na olomouckém hlavním nádraží a pokračoval dál.

