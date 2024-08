„Od 1. srpna platí opatření Drážního úřadu, které ukládá dopravcům jezdit na vybraných traťových úsecích se zapnutým ETCS na vlacích v případě, že je vozidlo vybaveno aktivní mobilní částí evropského zabezpečovače a strojvedoucí je řádně proškolen. Pro České dráhy se tím však nic nemění, takovéto opaření jsme si do svých interních směrnic zanesli už na začátku roku 2023,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu, a doplňuje: „Vlaky Českých drah v režimu ETCS switch-on už nyní ujedou řádově několik tisíc kilometrů denně, a to například na koridorech od slovenské a polské hranice přes Bohumín do Břeclavi, z Břeclavi přes Brno do České Třebové, z Přerova přes Českou Třebovou do Prahy nebo z Berouna přes Plzeň do Chebu. Navíc jako jediný dopravce u nás jezdíme pod výhradním provozem ETCS na trati z Uničova do Olomouce.“

K TÉMATU: Co je zabezpečovač ETCS? ETCS (European Train Control System) je jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém. Jeho cílem je odstranit různé národní systémy, umožnit interoperabilní provoz lokomotiv napříč Evropou, zvýšit rychlost vlaků, propustnost tratí a zvýšit bezpečnost železničního provozu. Skládá se ze dvou základních částí. Traťová část je součástí železničních tratí a zajišťuje přenos informací k vlakům. Mobilní část je instalovaná na drážních vozidlech, přijímá informace z traťové části a předává je strojvedoucímu, případně automaticky zasáhne a vlak zastaví.

Do konce letošního roku plánují České dráhy převzetí ještě 44 nových vozidel s nainstalovanou jednotkou ETCS a zastavění (retrofit) u dalších 54 vozidel ze stávající flotily. K 1. lednu 2025 tedy budou mít připraveno k provozu se zapnutou palubní jednotkou ETCS přibližně 520 vozidel a jednotek. Palubní jednotky jsou již nainstalovány a v provozu například v lokomotivách řad 162 WTB, 362 a 362 WTB. Instalace probíhá do lokomotiv řady 750, dále do motorových jednotek RegioSpider, RegioShark, elektrických jednotek 660 / 661 InterPanter, RegioPanterů první generace nebo příměstských elektrických jednotek 471 CityElefant. Všechna nová vozidla, která České dráhy pořizují, jako například motorové jednotky RegioFox, druhá generace RegioPanterů a moderní lokomotivy Vectron, už mají nainstalovanou palubní jednotkou evropského zabezpečovače ETCS přímo z výroby.

Pokračuje také školení strojvedoucích na obsluhu vozidel vybavených ETCS. U Českých drah tímto školením prošlo už více jak 750 strojvedoucích, další jsou nyní v zácviku.