Ostrava /VIDEO, VIZUALIZACE/ - Posunout vývoj v oblastech nanotechnologií, biomedicíny, při vývoji nových léčiv, ve strojírenství či v automobilovém průmyslu a dopravě. Takové úkoly bude mít ostravský superpočítač. Vymyslete mu jméno a vyhrajte.

Už za tři týdny dorazí do Ostravy tolik očekávaný superpočítač. Tedy přesněji jen jeho první část neboli takzvaný malý klastr od společnosti BULL. Superpočítač, který bude po dokončení patřit mezi nejvýkonnější stroje Evropy, proto musí do 23. března získat jméno, které bude okamžitě vloženo do všech jeho systémů.

„Národní superpočítačové centrum IT4Innovations proto vyhlásilo soutěž o název, do níž se může zapojit i široká veřejnost. Název bude známý po celém světě, takže jeho autor získá mezinárodní věhlas. Je to jedinečná šance pro studenty technických oborů, příznivce a uživatele informačních technologií, odborníky, ale i všechny laiky, kteří prostě jen fandí superpočítači v Ostravě," uvedl Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO).

Soutěž o název potrvá do 20. března a vítěz podle rektora Vondráka pojede do francouzské centrály Group BULL, kam si s sebou navíc bude moci vzít nový notebook – další část atraktivní výhry. Zkrátka nepřijdou ani další soutěžící, kteří budou vylosováni. Připraveny jsou pro ně tablety či smartphony.

„Soutěž bude probíhat v rychlém tempu, protože konfigurace názvu do první části superpočítače začne už koncem března. Zkušební provoz se rozběhne v květnu," vysvětlil generální ředitel společnosti BULL Michal Martínek s tím, že na květen je pak také naplánován symbolický slavnostní křest malého klastru.

O vítězném jménu rozhodne pětičlenná komise. Jméno má být srozumitelné a lehce vyslovitelné v angličtině i v češtině. Do budoucna by se mělo dát rozvinout či doplnit ve stejné logice pro velký superpočítač, čili velký klastr, jehož instalace je naplánována na rok 2015. Názvy superpočítačů ve světě mají do osmi písmen – jmenují se například Titan, Sequoia, K computer, SuperMUC nebo Helios či Kraken.

Harmonogram soutěže je velmi striktní. Příjem návrhů končí podle manažerky pro vnější vztahy IT4Innovations Kláry Janouškové ve středu 20. 3. o půlnoci. Od té chvíle bude mít komise tři dny na hodnocení. Detaily k samotné soutěži jsou přístupné na portálu centra IT4Innovations, tedy na stránkách www.it4i.cz/soutez. Tam zájemci najdou také formulář pro vyplnění potřebných údajů.

K TÉMATU

Kde bude malý klastr? První část superpočítače bude dočasně umístěna ve speciálně upraveném kontejneru v areálu Vysoké školy Báňské v Ostravě-Porubě. Celkové náklady na výrobu, instalaci a provoz této první části superpočítače, spolu s dvouletým pronájmem mobilního datového centra, vyjdou na 90 milionů korun. Celkově má projekt Národního superpočítačového centra IT4Innovations hodnotu zhruba dvě miliardy korun. Zahrnuje i čerstvě rozestavěnou budovu centra za zhruba 193 milionů korun, která pak bude ukrývat celý superpočítač i všechny související výzkumné aktivity. VŠB–TUO získala na projekt 1,8 miliardy korun z evropských fondů.