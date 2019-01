Ostrava – Hazardér uháněl obcí více než stovkou. Sedm řidičů mělo v sobě alkohol, tři si vzali drogy

Kromě technických zásahů hasiči zasahovali první dubnový den i u 34 dopravních nehod, které měly souvislost s novou sněhovou pokrývkou na komunikacích. | Foto: HZS MSK

„Zaměřili se především na dodržování rychlosti, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy a technický stav motorových vozidel. Jelikož pomlázka je u české dospělé populace spjata také s konzumací alkoholu, v neposlední řadě policisté kontrolovali požití těchto nápojů před jízdou," uvedla mluvčí krajské policie Daniela Vlčková.

Kontroly proběhly na vytipovaných stanovištích na území celého Moravskoslezského kraje. „Policejní hlídky byly rozmístěny podle aktuální dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě v návaznosti na klimatické podmínky," dodala Vlčková.

Policisté zkontrolovali bezmála dva tisíce vozidel. Tři řidiči měli v sobě drogy, u dalších sedmi zkouška potvrdila alkohol. Jeden z hříšníků nadýchal téměř dvě promile. Šestnáct motoristů nepoužilo pásy, tři děti cestovaly bez povinné autosedačky. Nevyhovující technický stav policisté zjistili u šestatřiceti vozidel. Dvaačtyřicet řidičů překročilo povolenou rychlost. V Karviné policisté přistihli hazardéra, který jel v obci rychlostí 103 kilometrů v hodině.

Policisté celkem zjistili 196 přestupků. Hříšníci na pokutách zaplatili pětadvacet tisíc korun. Dvanáct případů bylo postoupena příslušným úřadům. Dvěma řidičům, u kterých bylo podezření, že se budou vyhýbat správnímu řízení, policisté uložili kauce v celkové výši dvacet tisíc korun.

K TÉMATU

Od pátku do neděle došlo na silnicích České republiky k 733 nehodám, při kterých zemřeli čtyři lidé. To je nejméně za posledních čtrnáct let.



V Moravskoslezském kraji policisté od pátku do pondělí zaznamenali rekordních devětadevadesát nehod, které si vyžádaly jeden lidský život. Další člověk utrpěl těžká zranění, s lehčími poraněními vyvázlo osmadvacet osob. Na třech haváriích se podílel alkohol, což je stejně jako vloni. V porovnání s předchozími Velikonocemi došlo ke zhoršení ve všech ukazatelích.



V minulém roce policisté řešili osmapadesát nehod, při kterých bylo lehce zraněno šestnáct lidí.Zatímco v rámci celé České republiky patřily letošní Velikonoce k nejklidnějším za několik posledních let, o Moravskoslezském kraji se v důsledku sněhové kalamity říct rozhodně nedá.



Letošní Velikonoce začaly tragicky již v pátek večer, kdy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jedenašedesátiletý řidič narazil do svodidel a zemřel.



Nejhorší situace, co se týká počtu karambolů, nastala v neděli, kdy celé území Moravskoslezského kraje zasáhlo husté sněžení. Kdo nemusel, vůbec nevyjížděl, přesto policisté zaznamenali devětatřicet nehod a šestnáct lehkých poranění. Havarovala osobní vozidla, nákladní automobily, autobusy i silničáři s odklízecí technikou.Všechny nedělní nehody se jako zázrakem obešly bez těžkých zranění.



Záchranáři ošetřili „jen" šestnáct lehce zraněných.Například v Hlučíně na Opavsku v jejich rukou skončily dvě děti. V Jablunkově po srážce dvou aut ošetřili dva muže a dvě ženy ve věku šestnáct až dvaačtyřicet let. Na Novojičínsku pomáhali ženě a dítěti po havárii vozidla, jež sjelo do příkopu.