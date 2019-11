K pečené husičce pěkně napěněný půllitr či třetinka piva místo sklenky vína? Není problém. Ani s pojmenováním!

Svatomartinský ležák 12°, Svatomartinská 14° IPA, Svatomartinská polotmavá 13°. I to jsou speciály z minipivovarů vytvářené v našem regionu. „Byť my letos nemáme, nestihli jsme ho uvařit. Jinak to bývá spodně kvašený ležácký typ s kombinací pšeničných a ječných sladů,“ konstatují o poslední se zmíněných značek v Pivovarském domě Ostrava.

„Snad nebudeme v pivovaru propagovat víno?“ říká Dušan Holý o vzniku Svatomartinské světlé 14° IPA. Beskydský pivovárek ji už pátým rokem dělá podle receptu sládka Milana Morcinka. A v jeho hospodě na Ostravici tento speciál jednoznačně válcuje víno… to si zde na sv. Martina prý nikdo nedává. „Letos jsme uvařili čtyřicet hektolitrů,“ nechává se slyšet Holý.

Bečky, plastové i skleněné lahve z tímto produktem Beskydského pivovárku se rozváží po Česku i Slovensku. „Pět hospod ho brává v Praze, deset v Brně, další v Bratislavě. K dostání je samozřejmě i v Ostravě – v obou Stračenách, Marné slávě, Docku…“ líčí Holý s tím, že při přípravě nešetřili chmelem. Svatomartinské z Ostravice má podle něj vyšší výživnou hořkost.

A na tu vsadili i v beskydských Kunčicích pod Ondřejníkem, kde je minipivovar Ogar. „Svatomartinskou dvanáctku vaříme od začátku. „Příležitostné speciály jdou dobře na odbyt,“ upřesňuje sládek Jiří Chomát. Ogarova várka na letošní 11. listopad znamená 2000 litrů klasického ležáku s lehce pryskyřičnými tóny i hořkostí dodávanou přidáním chmele zahraničního původu.

„Svatomartinské je u nás na čepu taky! Je to zástupce speciálů, co se vařívají na různá výročí a svátky. Tyto trendy sledujeme,“ uvádí Jiří Bajgar z ostravských Kurnik Šopa Hospod. Také v porubském baru Barunka nyní narážejí bečky se Svatomartinským svátečním polotmavým speciálem 13,5°, je z Litovle. Jen ta obligátní husa se tu zatím v nabídkovém menu neobjevuje…

Víno má svá pravidla

Pivo si může uvařit kdo chce i jaké chce, a pojmenovat si ho po kom chce, sv. Martina nevyjímaje. Svatomartinské víno ale není jen tak! Označuje víno z nového ročníku vyráběného na českém území z jasně daných odrůd (Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, Modrý Portugal, Svatovavřinecké nebo Zweigeltrebe). Jeho tradice prý sahá až do druhé poloviny XVIII. století, kdy vinaři na martinský svátek koštovali nové víno a také se bavili a hodovali – jedli samozřejmě husy. Svatomartinské víno se má podávat zásadně z láhve, její otevírání před 11. listopadem je však proti vinařskému bontonu.