Zatímco Havířovští s trasou obchvatu problém nemají, starostové obcí, přes které trasa nové silnice dále vede, s ní nesouhlasí. Je podle nich zbytečná.

Obchvat Havířova má zelenou. Ne všichni ho však chtějí

„Nová silnice nic dobrého nepřinese. Jen zátěž – dopravní, hlukovou, ekologickou. A samozřejmě zábor orné půdy,“ říká starosta obce Třanovice Jiří Tomiczek.

Obce trvají na křižovatce u Třanovic

Není to jen názor jeho, ale i starostů Těrlicka a Horní Suché, kudy trasa plánované silnice prochází. Jsou nicméně ochotni o ní diskutovat.

„Pokud by silnice, kterou tu ale nechceme, přece jen musela být, tak budeme požadovat splnění několika podmínek. Jednou z nich je, aby byl vybudován sjezd z nové silnice tak, jak se původně plánoval, tedy mezi těrlickou částí Hradiště a Třanovicemi v lokalitě Zadky a s napojením na nedalekou obec Dolní Domaslavice,“ dodává Tomiczek.

Těrlicko, obec, kterou dnes ovládají emoce kvůli plánům na novou silnici

Také starosta Těrlicka Martin Polášek, považuje tuto podmínku za zásadní. „V pracovní skupině bylo jasně dohodnuto, že pokud projekt skutečně dojde v budoucnu do fáze realizace, je uvedená křižovatka pro obce Třanovice, Těrlicko a Dolní Domaslavice klíčová. Bez ní pro nás komunikace zcela postrádá smysl a tím i naši podporu. Co vím, tak v plánech ta křižovatka není, takže budeme požadovat její návrat do investičního záměru a aby tuto variantu posoudili také zpracovatelé studie EIA,“ říká Polášek.

Pokud by křižovatka nevznikla, nejbližší napojení na silnici i/11 by bylo u dálnice D48, v místech připojení z druhé strany od Třince a ze Slovenska.

Je ve hře i změna trasy?

Starosta Těrlicka netají ani druhý požadavek, které obce jednající se státem o stavbě nové silnice chtějí na schůzce přednést - změnu trasy. „Chceme diskutovat o variantě, že by od Havířova nevedla silnice do Třanovic přes Životice a Těrlicko, ale v Horní Suché pokračovala na Stonavu a obchvat Karviné,“ popisuje Martin Polášek.

Na Národní třídě v Havířově chtějí ubrat pruh a měnit dopravu, co na to říkáte?

Starostovi Horní Suché se na tomto projektu nelíbí zejména to, že nová silnice má být čtyřproudová. „Zbytečnost, kterou nikdo nepotřebuje, ani nechce,“ míní starosta Jan Lipner.

Nesouhlas s novou silnicí

Trasa přeložky silnice I/11 vede z velkého kruhového objezdu v Havířově po ulici Orlovská, přes Prostřední Suchou do Horní Suché a dále přes Životice a Těrlicko (kde má být částečně vedena tunelem), do Třanovic, kde se má napojit na dálnici D48. Trasa je dlouhá 19 kilometrů a byla by na ni převedena mimo jiné tranzitní doprava na Polsko a hlavně Slovensko. Proti stavbě nové silnice vystupují občanská sdružení a spolky zejména v Těrlicku a Životicích. Argumenty? Silnice v tomto úseku není potřeba a vůbec neodlehčí dopravě v Havířově, jak se tato investice oficiálně prezentuje.