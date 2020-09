S přibývajícími případy koronaviru v regionu se množí také počet lidí, kteří se z různých důvodů chtějí nechat otestovat. Povědomí veřejnosti je však stále mizivé, což potvrzuje také Simona Součková, mluvčí odběrové laboratoře Spadia Lab, která v jednotlivých městech denně zajistí kolem patnácti procent všech odebraných vzorků v České republice! „Lidé občas volají do všech laboratoří a ptají se, co mají dělat a kdo jim to zaplatí,“ říká Součková. Je přitom zásadní rozdíl v tom, pokud má někdo příznaky, nebo jen chce mít jistotu, že „nic nechytil“.

Nikam nechodit, volat!

„Systém v celé ČR funguje tak, že kdo má podezření na nákazu, musí se obracet na svého praktického lékaře, případně epidemiologa Krajské hygienické stanice, který zhodnotí jeho stav a buď mu ‚vypíše‘ elektronickou žádanku a pošle ho na test, nebo ne,“ přibližuje praxi Petra Petlachová, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, kde před nedávnem vzniklo nové Covid centrum.

Přijít na test však může i zdánlivě „negativní“ pacient, který si však jako samoplátce PCR test musí uhradit sám po předchozí registraci či telefonické domluvě v některém z odběrových míst. Cena testu na různých odběrových místech začíná na 1700 korunách. „Pokud na test pošle člověka lékař nebo hygiena, je test zdarma,“ podotýká Simona Součková.

Výsledky do 48 hodin

Některá zařízení pacienty objednávají na přesný čas, jiná na celou hodinu, takže například na 10 hodin může dorazit i 25 pacientů, kteří se na řadu dostanou v průběhu následující hodiny. Stejně tak výsledky testů oznamují jednotlivá zařízení různě a v různých lhůtách, většinou jsou však výsledky testů schopni oznámit do 48 hodin. Samotný odběr je otázkou několika minut a je možné si vybrat, kam k němu půjdete, až z několika zdravotnických zařízení v každém okrese.

Od vypuknutí nákazy v regionu bylo pozitivně testovaných už 5433 lidí, z nichž se 4913 vyléčilo, 85 i z důvodu přidružených nemocí či vysokého věku zemřelo a zbylí nemocí stále procházejí.

Vladimíra Bjelková (v červeném), sestra Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy, která pracuje v nově vzniklém Covid centru Fakultní nemocnice Ostrava.



Setkala jste se osobně s koronavirem? Byla jste nakažená vy nebo váš blízký?

Já jsem nakažená nebyla a ani nikdo z mých blízkých.



Jak vnímáte hrozbu jménem koronavirus půl roku od propuknutí epidemie u nás?

Ze začátku jsem se určitě bála víc. Nemůžu říct, že teď už se nebojím, mám stále velký respekt. Ale musíme se s tím prostě naučit žít.



Denně přicházíte do styku s lidmi, kteří jej buďto mají, nebo mají obavy, že by jej mohli dostat, a nechávají se testovat. Sledujete u nich proměnu vnímání nákazy?

Osobně si myslím, že dřív lidé byli více ve stresu. Mysleli si, že umřou. Ale nyní už mají strach menší.



Jistě máte v Covid centru směrnice. Jak často musíte podstoupit test na koronavirus? Jaká jsou bezpečnostní opatření pracovníků Covid centra?

Jsme dokonale chránění. Ochranných pomůcek máme opravdu dostatek. Máme na sobě ochranný overal, dvojité rukavice, návleky na boty, respirátor FFP3, ochranné brýle, ochranný štít a pod kapucí overalu ještě ochrannou čepici.

Otázka pro… Aleše Kotrlu, mluvčího Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě:

Mám podezření na koronavirus a chci/musím se nechat otestovat. Nemám však auto. Jak se mám do odběrového místa dostat?

V uváděném případě by se takový člověk s podezřením na onemocnění Covid-19 měl telefonicky spojit se svým ošetřujícím lékařem, ten informuje Krajskou hygienickou stanici, přes kterou objedná sanitu. V případě, že PL usoudí, že je indikace k odběru na místě, tolerujeme, když pacienta na odběr odveze člen domácnosti, do výsledku by pak v ideálním případě měl zůstat doma taktéž. Pokud domácnost pacienta nedisponuje vozidlem, přijede mu domů sanita s odběrovým týmem.

Přehledná tabulka pro celý kraj

Jak a kde se mohu nechat testovat

OSTRAVA



Covid centrum FNO / vjezd z ulice K Myslivně

Kdy? pondělí až neděle (vč. svátků) od 7 do 15 hodin

Za kolik? 1756 korun

Jaká je čekací doba? následující den po 16. hodině



Městská nemocnice Ostrava / Nemocniční 898/20a

Kdy? pondělí až pátek 8 až 14.30 hodin

Za kolik? 1700 korun

Jaká je čekací doba? podle dohody



AGEL Vítkovická nemocnice / Zalužanského 1192, Ostrava

Kdy? pondělí až pátek od 13 do 14 hodin

Za kolik? 2200 korun (pouze s potvrzením)

Jaká je čekací doba? od 24 do 48 hodin



EUC klinika Ostrava / Opavská 962/39, Ostrava

Kdy? pondělí až pátek od 7 do 12 hodin (objednání telefonicky)

Za kolik? 1756 korun

Jaká je čekací doba? 24 až 48 hodin (5 hodin za cenu 2500 korun)



Spadia Lab

Kdy? pondělí až pátek od 9 do 12.45 hodin (podle formuláře)

Za kolik? 1700 korun (s potvrzením 1900 korun)

Jaká je čekací doba? 24 až 48 hodin



KRNOV



Sdružené zdravotnické zařízení Krnov / Ivana Petroviče Pavlova 552, Krnov

Kdy? pondělí až pátek od 8 do 12 hodin (objednání telefonicky)

Za kolik? 1756 korun

Jaká je čekací doba? do 24 hodin



OPAVA



Slezská nemocnice Opava / Olomoucká 470, Opava

Kdy? pondělí až pátek od 8 do 11 hodin (objednání telefonicky)

Za kolik? 1756 korun

Jaká je čekací doba? do 24 hodin



FRÝDEK-MÍSTEK



Nemocnice Frýdek-Místek / Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek

Kdy? pondělí až pátek od 7 do 7.50 hodin

Za kolik? 1750 korun, s potvrzením 1950 korun

Jaká je čekací doba? 24 až 48 hodin



Poliklinika Frýdek-Místek / 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek

Kdy? pondělí až pátek od 11 do 12 hodin

Za kolik? 1700 korun, s potvrzením 1900 korun

Jaká je čekací doba? neurčeno (objednává se online)



HAVÍŘOV



NsP Havířov / Dělnická 1132, vchod u infekčního pavilonu

Kdy? pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Za kolik? 1756 korun

Jaká je čekací doba? 24 až 48 hodin



KARVINÁ



NsP Karviná-Ráj / Vydmuchov 399/5

Kdy? pondělí až pátek od 7 do 12 hodin

Za kolik? 1756 korun

Jaká je čekací doba? do 24 hodin



ČESKÝ TĚŠÍN



Agel nemocnice Český Těšín / Ostravská 780

Kdy? pondělí, pátek od 11 do 12 hodin

Za kolik? 2200 korun

Jaká je čekací doba? do 24 hodin



BOHUMÍN



Bohumínská městská nemocnice / Slezská 207, Starý Bohumín

Kdy? pondělí až čtvrtek od 8 do 11 hodin

Za kolik? 2100 korun

Jaká je čekací doba? do 24 hodin



NOVÝ JIČÍN



MEDCENTRUM Nový Jičín / Máchova 30, Nový Jičín

Kdy? úterý, Středa a Čtvrtek (svátky zavřeno) od 12 do 13 hodin

Za kolik? 1700 korun, s potvrzením 1900 korun

Jaká je čekací doba? individuální, podle počtu objednaných (objednává se přes formulář)