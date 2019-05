Co na tom, že na více než dvou stech náměstí, návsí či v jiných veřejných prostorách po celé republice se včera v podvečer sešly někde jen desítky, ale někde i tisíce lidí, aby nahlas vykřičeli, že se jim nelíbí jednání a chování premiéra Andreje Babiše (ANO)? Karvinsko jakoby nebylo součástí České republiky. Sem vlna veřejně projevovaného antibabišismu nedorazila.

V oficiálním seznamu 240 míst zveřejněném na sociálních sítích byste byť menší obec z Karvinského okresu a podél česko-polské hranice směrem k Jablunkovu hledali marně. Ani studenti místní fakulty se k protestům nepřipojili.

Někteří z oslovených mnohdy ani nevěděli, že se takovéto demonstrace konají. Zareagovali až studenti dřívějšího data narození. „Každá demonstrace by měla vzejít spontánně,“ myslí si student Radim Šteler.

Kdo tedy chtěl veřejně říci, že žádá demisi trestně stíhaného premiéra a nelíbí se mu, že justici vládne politicky kontroverzní státní zástupkyně Marie Benešová, musel do Ostravy nebo Frýdku-Místku, kde se nejbližší protestní setkání konala.

Proč se Karvinsko, dlouholetá bašta komunistů a sociální demokracie, v tomto naprosto vymyká zbytku republiky? Ostravská politoložka Jiřina Pavlíková si myslí, že místní lidé proti babišovské nálady zřejmě nepokládají za svůj problém, protože řeší své vlastní každodenní problémy.

„Nepokládají to za něco, co by se jich bezprostředně dotýkalo. A to je samozřejmě chyba,“ říká Jiřina Pavlíková, podle níž politicky motivovaná veřejná vystoupení nebyla v minulosti tomto regionu příliš častá.

„Tady se lidé ozývali, až když šlo o sociální problémy, o holou existenci. Ne když jde o ideové střety. To je zdejší fenomén,“ říká politoložka.

Jak vypadala situace na dalších místech v Moravskoslezském kraji, se můžete podívat zde

S tím souhlasí také sociolog Vojtěch Malátek z karvinské Obchodně podnikatelské fakulty. „Lidi více trápí vlastní existenční problémy a nikoli politická témata. Zdejší lidé jsou orientováni na pragmatickou část běžného života. Ne že by to lidi úplně nezajímalo, ale není tu síla, která by je vyburcovala, aby šli své politické názory prezentovat veřejně. To například v Ostravě už je to jiné,“ říká Malátek.

A obdobný názor má i karvinský primátor Jan Wolf (ČSSD). „Nejsem politolog, ale podle mne to svědčí o tom, že tento region je jinak nastavený, lidé mají jiné starosti. Nikdy nebyli politicky příliš angažovaní,“ přemítá Jan Wolf.

Demonstrace v Moravskoslezském kraji:

Demonstrace v Česku: