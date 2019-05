TIP Deníku: Do Klimkovic se sjedou řezbáři

Je to již devět let, co město Klimkovice, tehdy ve spolupráci se spolkem Čisté Klimkovice a se Sanatorii Klimkovice, uspořádalo poprvé Řezbářské sympozium, tenkrát v areálu lázní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Jeho odborným garantem byl frýdecko-místecký řezbář Tomáš Cidlík, který rok na to náhle zemřel. Ještě dnes stojí v lesoparku vedle lázní socha, kterou jako poctu Tomáši Cidlíkovi následně společně vyřezali účastníci dalšího Řezbářského sympozia 2013. Štafetu po Tomáši Cidlíkovi převzal řezbář Jiří Veselý, který od té doby s městem Klimkovice spolupracuje na pořádání této už tradiční akce, jež se koná jako bienále, tedy vždy jednou za dva roky. Letos se tedy osm řezbářů z celé republiky sjede do Klimkovicích už popáté, a to od pondělí 20. do soboty 25. května 2019, aby zde vytvořili sérii dřevěných soch, jež obohatí veřejná prostranství lázeňského města. Dějištěm Řezbářské sympozia bude Sportovně rekreační areál Klimkovice.Poprvé se klimkovického sympozia zúčastní i tři ženy, na předchozích ročnících byly vždy maximálně dvě. „Žen mezi řezbáři rychle přibývá a mnohé z nich se pouštějí do velkých děl a ohánějí se motorovými pilami stejně jako chlapi, navíc mnohdy prokazují větší cit pro dřevo,“ komentoval novinku Jirka Veselý. Letos budou mít řezbáři k dispozici výhradně lipové dřevo, které se pro řezbu používá nejčastěji. Je ze stromů, které vyrostly v Klimkovicích. Některé se musely porazit kvůli připravovanému kruhovému objezdu, další se skácely při revitalizaci aleje u klimkovických lázní. Také letos dostanou řezbáři zadané základní téma pro svá díla. „Víme, že řezbáři jsou svobodomyslní umělci, kteří jsou nejraději, když si mohou tvořit zcela podle svých představ. Zároveň však u nás pracují tak trochu na zakázku, proto jim město vždy stanoví, co by mělo z jejich šestidenního tvoření vzniknout,“ vysvětlila Alice Chlebovská. O plavbách kolem světa povypráví Richard Konkolski Ostrava Detail události › Radní Klimkovic pro letošek rozhodli, že se díla, která na sympoziu vzniknou, umístí na takzvanou Opavskou cestu. „To je jedna z našich nejdůležitějších středověkých komunikací. Má dlouhý a bohatý příběh a určitě si zaslouží více pozornosti, než se jí zatím dostává. V současnosti funguje jako cyklostezka vedoucí mezi poli, která příjemnou procházkou spojuje sanatoria a město Klimkovice. Proto chceme tuto cestu osázet dřevěnými sochami. Protože se jedná o spojnici mezi městem a lázněmi, zní téma letošního sympozia Cesta ke zdraví,“ doplnil starosta Klimkovic Jaroslav Varga. Řezbářské sympozium 2019 bude přístupné pro veřejnost po celou dobu konání. Zájemci tak budou mít možnost sledovat celý proces tvorby od návrhu až k finálnímu dílu. Nejlepší z nich vyberou v sobotu, v závěrečný den sympozia, samotní návštěvníci akce. K prohlídce budou sochy připravené od 15 do 16 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků pak uzavře série hudebních vystoupení a samozřejmě nezbytné občerstvení. Do Klimkovic se sjedou řezbáři Klimkovice Detail události ›

Autor: Redakce